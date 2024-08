IESS ofrece estabilidad en diálisis y SOLCA hasta diciembre

Eduardo Peña, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), habló este 1 de agosto de 2024 sobre la deuda que la institución mantiene con prestadores de servicios de salud externos y que ha generado angustia en pacientes de enfermedades graves como cáncer e insuficiencia renal.

Según Peña, en agosto pagará a las clínicas de diálisis entre 20 y 25 millones de dólares. Para el efecto, activaron el sistema de auditorías del IESS, llamado SOA. Después de esa cancelación, está previsto un flujo mensual de pagos con el fin de que hasta diciembre no se presenten problemas.

Por otro lado, dijo que se ha llegado a acuerdos verbales con los nueve centros de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) para hacer abonos a la "deuda vieja, que no es de los últimos siete meses. Es una deuda que tiene cuatro a cinco años de antigüedad, entonces estamos pagando. La deuda entre el 2012 y 2020 y todo lo que está auditado lo vamos a pagar en agosto. Los SOLCA los estamos poniendo dentro del flujo de pago".

Agregó que las siguientes prioridades son los servicios de salud enfocados en tratamientos de riñón y corazón, por lo que tienen prelación alta en el pago y la idea es pagarles entre agosto y septiembre. Considera quiénes no estarán contentos son los prestadores de odontología y consulta externa, pues estos servicios sí puede brindar el IESS directamente. Estos montos se elevaron demasiado, sostiene Peña. Por ello, el Seguro Social tomó la decisión de bajar considerablemente, porque la institución tiene un presupuesto limitado.

Reparos a otros prestadores

"No podemos pagar entre 300 y 1000 millones mensuales a prestadores externos. Nuestro presupuesto está entre 500 y 600 millones anuales, más allá de que en nuestra propia infraestructura tenemos la capacidad para atender mucha de esa consulta externa y de esa odontología que hoy está afuera y que tenemos que traerla de vuelta", puntualizó el funcionario.

De acuerdo con el titular del Seguro, sin auditar, la deuda asciende a 1.300 millones aproximadamente, y los montos se acumulan desde 2012 hasta la actualidad.

Peña habla de los llamados a la Asamblea

Por la situación con los prestadores externos, la Asamblea ha convocado en repetidas ocasiones a los directivos del IESS, pero no han asistido. Al respecto, Peña señaló que ya ha ido al Legislativo en tres ocasiones en sus siete meses en el cargo. Pero señala que el Legislativo debe leer la Constitución porque su cargo es técnico administrativo y no de uso político.

"He ido libre y voluntariamente en tres ocasiones a exponer lo que estamos haciendo. Desgraciadamente a mí no me resuelve ningún problema ir a la Asamblea. Me resuelve hacer planes de restructuración financiera, me resuelve cobrar y mire que el plan de cobranzas para deudas en mora va por 63 millones de dólares en dos meses. Si sigue este ritmo, en el primer año vamos a cobrar más de 300 millones de los 2400 que tenemos por cobrar. Eso es lo que yo voy a hacer, no ir a cada llamado de la Asamblea", dijo. Y agregó que los llamados son por temas políticos.

