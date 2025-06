Comisión auditora del Hospital Carlos Andrade Marín, en pausa por cambios en el IESS

La auditoría a los contratos del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) enfrenta un nuevo desafío. Dos de los cuatro auditores designados eran funcionarios de libre remoción, cuya permanencia dependía de la presidencia de Eduardo Peña en el IESS.

Con la reciente designación de Edgar Lama von Buchwald, exministro de Salud y exabogado del presidente Daniel Noboa, la promesa de transparencia ha sufrido, por ahora, un retraso.

La comisión auditora tenía un objetivo claro: revisar 1.344 contratos adjudicados entre 2016 y 2024 en el HCAM mediante subastas inversas, en las que participaron solo uno o dos oferentes.

El foco no está en una o dos empresas específicas, sino en la baja competencia registrada en 2.195 procesos. De ellos, en 792 no se registró ninguna puja a la baja, ya que solo un proveedor calificó. En otros 550, únicamente dos oferentes compitieron por el contrato.

En mayo, Jorge Andrade Avecillas, procurador general del IESS, planteó las principales preguntas que debía responder la comisión auditora: ¿Las comisiones calificadoras de cada proceso eliminaron a la competencia de forma injustificada? ¿Los términos de referencia se elaboraron de manera direccionada para que solo un oferente cumpliera los requisitos?

En teoría, y según los principios de la contratación pública, la subasta inversa electrónica constituye un mecanismo diseñado para generar ahorro al Estado. Los proveedores deberían competir con precios más bajos para obtener los contratos. Cuanta más competencia exista, mayor será la presión para reducir los costos. Sin embargo, esta lógica solo funciona cuando hay pluralidad real de oferentes.

La comisión de auditoría, que ahora opera con la mitad de su personal, apenas logró avanzar en tres días de trabajo. Con base en ese escaso progreso, deberá entregar un informe preliminar a Lama, quien tendrá que decidir si el proceso continúa, si se suspende o si se transfiere la misión a la Contraloría.

Cambios y una declaración de intenciones

La llegada de Lama también implica cambios de autoridades, desde la Dirección Nacional del Seguro General de Salud hasta los equipos de asesoría.

Para Lama, su nombramiento representa una muestra del compromiso del Gobierno con la seguridad social, un ámbito de la política pública que, según él, tiene el mayor impacto en la vida cotidiana de la población.

Se trata de una declaración que no incluye medidas concretas, reformas ni objetivos técnicos. “El presidente tiene un compromiso total con mejorar el desempeño de esta institución. Soy una persona completamente comprometida con este trabajo. Estamos aquí para cambiar las cosas. No existe justificación para no sacar el máximo provecho a cada dólar aportado por los afiliados”, manifestó.

Fondos. El presupuesto en 2024 para el seguro de salud del IESS fue de 2.200 millones de dólares. Una parte va a los prestadores.

¿Conflicto de interés de Lama?

La Clínica Kennedy, de la familia Lama, es una de las principales prestadoras externas del IESS.

La representante de ese hospital es Elsa Lama von Buchwald, hermana del nuevo presidente del Directorio del IESS. Según su auditoría, la seguridad social le adeuda 9,3 millones de dólares hasta el año 2024.

Al mismo tiempo, el IESS tiene una millonaria deuda con los dueños de clínicas. Hasta 2023 la institución les debía alrededor de 600 millones de dólares, que corresponden a cientos de prestadores en todo el país.

¿A quién se paga primero? ¿Definir la prioridad será una decisión técnica?

