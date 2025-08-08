David Farinango: del top 11 mundial a la lucha por medalla en Los Ángeles 2028

Él no se detiene por nada, no existen vacaciones. Para el nadador David Farinango Berrú, la cuenta regresiva ya empezó. El deportista oriundo de El Oro, con la piel curtida por la sal del mar y el corazón firme, se prepara para una nueva batalla en las aguas abiertas del planeta.

Luego de Tokio 2020 y París 2024, el tricolor no se conforma: va por Los Ángeles 2028. Porque en su ADN deportivo está grabada la convicción de que a la tercera es la vencida.

El nadador machaleño de 24 años estuvo ya en dos Juegos Olímpicos Tokio (15°) y París 2024 donde fue 17. Archivo

Farinango se ubica en el puesto 11 en el mundo

David ocupa el puesto 11 en el ranking mundial, el mejor del continente americano. Está a un paso de entrar al codiciado top 10, esa élite donde solo los más grandes se atreven a soñar.

Su próximo desafío será en Cerdeña, Italia, el 10 de octubre de 2025, en la cuarta Copa del Mundo de aguas abiertas. Ahí, dice, sumará puntos decisivos para seguir escalando.

“No quiero solo participar, quiero ganar. Quiero darle a Ecuador una medalla olímpica, porque sé que en la tercera oportunidad lo lograré”, confiesa con la humildad de quien sabe que el camino es duro, pero no imposible.

Ganó medallas en la Copa Orense Internacional

Sus recientes gestas en la Copa Orense Internacional dejaron una huella imborrable. Cinco medallas de oro —200 y 100 metros mariposa, 400 combinado, 400 libre y 1500 libre— donde impuso la mejor marca técnica del torneo. No solo domina en la piscina, también en aguas abiertas, donde fue campeón absoluto en la primera edición de la I Copa David Farinango Open Water, recorriendo con autoridad 3 kilómetros de pura resistencia y técnica.

Farinago, junto a su entrenador, Iván Sciacca, buscan el reto inédito para el país. Cortesía

Volver a casa, a Orense Sporting Club, junto a su entrenador Iván Sciacca, ha renovado su espíritu. “Mi método ha cambiado, ahora apunto a estar en todas las Copas Mundiales y pelear por los primeros lugares”, explica. Esa nueva mentalidad no solo le ha dado frutos individuales, sino que ha impulsado a su club a conquistar la Copa Aniversario 2025, donde David fue el auténtico rockstar del certamen.

David Farinango no solo es un nadador que lleva a Ecuador en el pecho y la bandera en la mirada. Ahora, con la vista en Cerdeña y el corazón en Los Ángeles 2028, David nada hacia la gloria, con la certeza de que su nombre quedará.

