Doménica Jarrín: "Ser reina de Quito es un gran desafío"

Dos pruebas de fuego en menos de 24 horas. Así describe Doménica Jarrín, la nueva reina de San Francisco de Quito, a las horas que pasaron entre el certamen que la designó como soberana de la capital y la sustentación de sus tesis en la Universidad Central del Ecuador. “Fueron horas de muchísimos nervios, de alegría, de preocupación y de alivio”, recuerda risueña.

Jarrín recibe a SEMANA en la elegante sala del Hotel Carlota, en el Centro Histórico, donde se ha tomado un par de horas entre los eventos de la extensa agenda de las festividades de la ciudad para hablar sobre su triunfo, su obra de labor social y su esperanza de contribuir a la creación de un Quito más empático.

“Yo soy quiteña de pura cepa. Amo a mi ciudad y por eso quiero que sea lo mejor que pueda ser”, asegura.

Ese deseo la llevó a postular al reinado, un sueño que guardaba desde que era niña, pero al que nunca se había atrevido a aventurarse.

“Acepto que me frenaba el miedo. No creía que podía ganar, porque todas las participantes son guapas y talentosas, y temía no ser suficiente. Me animé porque ya tengo veintiséis años y el próximo año ya no podía participar. Decidí que iba a dar todo de mí y que iba a estar feliz con el resultado, con tal de saber que había dado lo mejor de mí”, afirma.

Añade que también se decidió a participar por darle vida a un proyecto que la conmueve: Inquebrantables; una iniciativa que busca apoyar a las víctimas de violencia psicológica y ofrecer prevención en este tema para adolescentes y jóvenes.

La soberana impulsa un proyecto de prevención que se llevará a cabo a través de redes sociales, y con adolescentes y jóvenes. Leonardo Velasco Palomeque

Visibilizar lo que se esconde

Prefiere no dar detalles, pero asegura que la propuesta surgió con una experiencia profundamente personal, y con una inmensas ganas de “hacer justicia social para Quito”.

Este, añade, se enfocará sobre todo en las mujeres, quienes son las principales víctimas de la violencia psicológica de género.

Las cifras la acompañan. De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador 65 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de violencia, siendo el abuso psicológica la de mayor recurrencia con un 56,9%. Se trata de una forma de abuso que menosprecia y afecta la autoestima de la víctima, y que aunque no deja marcas físicas tiene un impacto devastador en la salud mental de quien la padece.

“El periodismo me ha permitido conocer un montón de realidades, por lo que estoy profundamente agradecida, pero en ese caminar pude ver cómo independientemente del lugar o el entorno social, el maltrato emocional es una realidad dolorosa que afecta, sobre todo a las mujeres. Quiero ayudar a romper ese ciclo”, señala.

A esto también se suma un interés por la salud mental en general, que en los últimos años también ha cobrado visibilidad en la capital frente a las alarmantes cifras de suicidios.

“La realidad es que aunque hay avances, aun es un tema tabú del que la gente y las familias prefieren no hablar. No hay suficiente difusión sobre prevención, no se habla lo suficiente de depresión y ansiedad con los jóvenes, y el acceso a la terapia es sumamente caro. Quiero poner mi granito de arena para cambiar esa situación y que Quito sea una ciudad más consciente y más empática con la salud mental y con la violencia psicológica”, comenta.

A la par de trabajar en Inquebrantables, que espera impulsar en colegios, con jóvenes y a través de las redes sociales, Jarrín también busca difundir el ‘lado b’ de la capital.

Jarrín señala que entre sus sitios favoritos de la capital están el Museo de Cera Alberto Mena Caamaño y la Reserva Geobotánica Pululahua. Leonardo Velasco Palomeque

Quito, una ciudad que inspira pasión

“Mi papá siempre dice que no se puede querer lo que no se conoce, y esas palabras me han servido como guía en mi vida. El Centro Histórico es bellísimo, es el sitio más emblemático de la ciudad, pero Quito es grande y tiene muchos lugares increíbles que hay que conocer”, señala.

Difundir estos lugares menos conocidos de la ciudad, ente ellos sus museos que, sobre todo durante las épocas de festejo, pasan a un segundo plano.

“Hay muchísimo talento en nuestra ciudad y hay mucho por ver. No hay que quedarse solo con lo que uno conoce, sino que hay salir de esa zona de confort y buscar sitios nuevos”, agrega.

Uno de esos sitios, dice, es la Reserva Geobotánica Pululahua, al norte de la urbe, a la que disfruta ir de escapada de fin de semana.

“Ese viaje desde la ciudad, para internarse en la naturaleza, es lo más hermoso del mundo. Es un sitio maravilloso, con una energía muy especial y en el que puedas simplemente desconectarte. Siento que debe ser explotado más turísticamente y que todos deberían conocerlo”, dice.

Además de los paseos de fin de semana con su familia y sus amigos, Jarrín disfruta las series de suspenso en su tiempo libre, así como leer, escuchar música romántica y jugar con sus cinco mascotas.

“Soy muy hogareña. Me gusta estar con mi familia, mi papás, mis mascotas. Amo ese calor de hogar”.

Como soberana, sin embargo, su tiempo para el ocio se reducirá, pero afirma que es un sacrificio que está dispuesta a hacer por colaborar con el futuro de la urbe. “Anhelo de todo corazón que mi año de reinado se vea reflejado en un montón de acciones que hagan de mi Quito un lugar mejor”, indica.

