Muñoz habló con Noboa en la Serenata Quiteña, ¿qué le dijo?

La fiesta terminó y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, habló con la prensa sobre la Serenata Quiteña y el movimiento característico de diciembre en las calles de Quito y en la economía. Entre otras cosas, habló sobre su relación con el presidente de la República, Daniel Noboa, con quien mantuvo una polémica el fin de semana, precisamente alrededor de la organización de la tradicional Serenata Quiteña, que finalmente se cumplió y terminó en una colorida y entretenida fiesta en los bajos de la Catedral.

Muñoz señaló que los adversarios políticos discrepan, conversan y, cuando es posible, llegan a un conjunto de acuerdos, según difundió Ecuavisa. "A mí lo que me interesa es que el Gobierno Nacional pueda invertir en Quito. ¿Cuánto tiempo no tenemos de parte de los últimos gobiernos una obra de envergadura en Quito? Entonces, esto a veces es ingrato para la capital de la República", apuntó.

Lo dijo a pesar de las críticas que en el Concejo se han levantado por baja ejecución presupuestaria. Una de las voces más críticas ha sido la del edil Andrés Campaña, quien señala que empresas como Metro de Quito y la de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) estaban entre las peores en el ranking metropolitano en ejecución, con un 36,1 % y un 29,3 %, respectivamente.

El alcalde de Quito discutió temas económicos con el presidente

Por otro lado, el alcalde dijo que conversó con Noboa sobre economía. En un video en la cuenta El Dato, Muñoz relató que mientras él está preocupado por el tema económico, el empleo y lo que podría suceder a fin de año, el presidente tiene datos que podrían ser más alentadores. "Por eso hemos coincidido en que las Fiestas de Quito tenían que ser esto también: no solo la alegría de celebrar a la ciudad más linda del mundo, sino que sea pretexto para que se mueva la economía”.

De acuerdo con Muñoz, el Centro Histórico vende aproximadamente un 30 % más desde que la gente llega en Metro y están activadas 42 ferias en las administraciones zonales y cuatro ferias grandes hasta fin de año, porque el comercio busca salvar el año en diciembre. El cinco de diciembre es el día tradicionalmente más activo en las fiestas y por ello el alcalde hizo un llamado para que la gente celebre pero lo haga con mesura y, si bebe, no conduzca.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a "no combinar cosas que no son combinables" y a no superar los límites de velocidad, pues se harán controles durante el feriado local.

