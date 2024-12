Mundial de 40: Stalin Herrera y Marcelo Saquisilí, profetas en tierra ajena

Stalin Herrera y Marcelo Saquisilí, nacieron en Milagro, provincia del Guayas, pero se radicaron en Quito hace más de tres décadas por diferentes razones. Sea la que sea, hoy a ello le agradecen haberse coronado como reyes del Mundial de 40, torneo organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) con motivo de las Fiestas de Fundación de Quito.

Tanto Stalin como Marcelo fueron las figuras centrales de una velada llena de tradición y mucha concentración en el salón Pichincha del hotel Quito la noche del miércoles 4 de diciembre, cuando vencieron a la pareja rival integrada por Christian Hidalgo y Edwin Correa.

Marcelo, mecánico industrial, entre la alegría y el festejo con su esposa Rocío Troya, explicaba que llegó a radicarse a la Capital hace muchos años por amor, pues fue ahí donde conoció a Chio, como llama cariñosamente a su esposa. “Nos enamoramos a primera vista”, asentó la mujer con quien procreó a Melany y Erika, sus hijas quiteñas.

Cuenta la historia que Saquisilí llegó a la ciudad para asistir al velorio de un hermano; sin embargo, en medio de la tristeza apareció el amor de su vida y “nunca más regresé a Milagro”, dijo emocionado el cuarentero, quien sumó su tercera corona en más de 15 años de participación.

Del lado de Stalin Herrera, su dupla de juego, la profesión fue la ‘culpable’ de dicha casualidad. “Ser campeón es un orgullo y una meta que nos fijamos cada vez que participamos”, mencionó emocionado el hombre para quien fue su cuarto título Mundial de 40, pues participa desde 2004.

Stalin cuenta que es administrador de las canchas de vóley del club Japón (ubicadas en el parque La Carolina), y que llegó a la capital hace 27 años. “En 1997 en mi ciudad, y en la Costa ecuatoriana, se desató el Fenómeno del Niño que inundó todo por allá, así que decidí venir a probar suerte y me quedé para siempre”, recordó.

El 40 como herencia

Cerca de un centenar de jugadores de todas las edades se dieron cita en el torneo que duró varios días. Juan Ruiz / Expreso

Los dos jugadores, que tienen hijos quiteños, explicaron que aprendieron las destrezas del deporte de la baraja de sus padres, Manuel Saquisilí y Benito Herrera, respectivamente.

Lo destacable en los ahora campeones es que en la edición 2024, Herrera y Saquisilí terminaron invictos el campeonato. “No perdimos ninguna partida, desde que empezamos las ganamos 2-0”, recalcó Stalin, quien, a su parecer para conseguir el título la clave fue “tener suerte y mucha retentiva para saber qué cartas habían salido y armar el juego”.

Pese al éxito juntos, cada uno tiene su “fórmula de juego”, dijeron. Aún así por distintas circunstancias ahora coincidieron e hicieron una dupla ganadora que se tomó la revancha de 2023, donde finalizaron en la tercera posición.

“Si bien mi compadre Klever Holguín es con quien he competido toda la vida en parejas, esta vez no pudo jugar porque se portó mal en torneos anteriores de la APDP y tiene una sanción vigente”, relató Herrera. Ya en el caso de Saquisilí, siempre participó con su hermano gemelo Walter, quien aún vive en Milagro y esta vez no pudo viajar a Quito para estar en el torneo.

Al final, Stalin y Marcelo se adjudicaron el premio de $3.000 al ganador del Campeonato Mundial de 40, dinero que utilizarán de distinta manera. Por ejemplo, Marcelo pagará algo de las deudas que tiene, y solo después de eso ver si le “queda algo para Navidad”, aseguró.

