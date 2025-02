¿Quién es LaTorre, la ecuatoriana mencionada por la revista Rolling Stone?

En 2023, Latorre, nombre artístico de la compositora y cantante ibarreña Renata Nieto, se levantó sobresaltada. Había tenido un sueño bello, triste y a la vez inexplicable. En el, su madre fallecida la visitaba.

Cuando despertó, corrió a su escritorio, y empezó a plasmar lo que había visto. “Iluminada y serena, rayo de sol te vestía, y desde el cielo la lluvia de cristales te cubría”, relató en el tema.

Así surgió 'Memorias', una breve canción de poco más de un minuto, que abrió la puerta a una nueva etapa en su labor compositiva.

“Dudé mucho si subir o no la canción mi EP Orillas. Era un tema muy personal, súper íntimo que escribí como parte de un proceso de sanación...Ya me había pasado con 'Ausencia' también, con la que tenía un poco de temor porque es una canción que habla sobre el duelo, y no sabía cómo mi púbico la iba a tomar. Pero fue una enorme sorpresa, porque fue muy bien recibida, a la gente le gustó mucho. A mí eso me mostró que enseñar mis vulnerabilidades estaba bien y que la gente se conectaba con eso”, señala.

Tres meses después de subir 'Memorias' a su plataforma, recibió un correo del equipo del cineasta italiano Paolo Sorrentino solicitando incluir el tema en su filme Parthenope. “Me tomó por sorpresa pero me alegó muchísimo. Me emociona poder difundir la música que se hace en Ecuador”, señala.

Con estilo andino

La artista empezó a inmiscuirse en la escena musical a los 14 años, y a la par de las melodías contemporáneas, empezó a buscar en l música nacional, su esencia y su identidad. “La idea era que mi música refleje lo que yo soy, y eso no podría estar despegado de la música andina. Siento que mi generación, en realidad, creció un poco rechazando esos sonidos, pero yo siempre los quise incorporar porque son parte de quien soy y de nuestro panorama sonoro como país”, indica.

La compositora y cantante alista un nuevo EP que empezará a salir desde abril de 2025. Cortesía

Con el paso de los años, no obstante, su obra fue evolucionando para incluir sonidos electrónicos y fusionarse con otros géneros y sonidos. “Al inicio, era muy purista. Yo soy abogada, aunque ya no ejerzo, y vengo de una familia de ingenieros, muy tradicional. Me costó mucho cambiar de chip y darme espacio para experimentar”, dice.

A finales de 2024, la afamada revista Rolling Stone incluyó a Latorre en su ‘Listado de artistas del Ecuador que deberías escuchar’.

“Fue una enorme sorpresa”, explica. “Me alegró muchísimo que me incluyeran, y estoy muy agradecida”.

Sin embargo, afirma que la mención es una respuesta a años ininterrumpidos de trabajo. “Siento que hay gente que no se lo toma bien cuando salen estas listas, y hacen comentarios muy duros. Pero a mí me queda claro que es una mención que surge a raíz de años de trabajo y de dedicación a la música”, afirma.

En 2021, la artista lanzó el álbum Reencarnaciones, y en 2023 presentó el EP Orillas.

Un año lleno de propuestas

La artista empezó el 2025 con la presentación del nuevo sencillo, 'Esto que brilla' en plataformas digitales, y cuenta con una serie de lanzamientos en los próximos meses.

“Lo próximo que saldrá es una colaboración que hice con dos productores españoles, Marcel Bagés y David Soler y que me emociona mucho. Desde abril también empezará a salir un EP que se llama El jardín secreto”, comenta.

Con el lanzamiento del EP; Latorre también planifica una nueva gira con el país para presentar sus temas. Asegura que este acercamiento presencial con sus fans es vital, y s una conexión que mantiene viva a través de sus redes sociales. “He construido una base de seguidores que tienen mucho respeto por lo que hago, y a la vez yo les tengo mucho cariño y siempre respondo a todos los mensajes”.

Añade que, si bien espera continuar componiendo y cantando a futuro, busca también llevar su proyecto hacia el exterior. “Me parece importante que la música del Ecuador se conozca en otros espacios, porque hay propuestas increíbles”, dice.

