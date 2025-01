Douglas Bastidas: "No puedo dar amor feliz en mis canciones, soy puro despecho"

El vocalista, compositor y guitarrista Douglas Bastidas inició el 2025 pisando fuerte con el tema Al final solo tú, dedicado a su pareja, María Gabriela Cueva, con quien ha logrado estabilidad emocional.

Para el integrante de Tranzas (banda formada a mediados de los 80), su propósito en este año es relanzar la agrupación que integró con Troi Alvarado y Alfonso Vélez. Su carrera no se ha detenido. Alista presentaciones en Bolivia y Colombia, además el Día de San Valentín ofrecerá un show en Sports Garden. Antes de aquello, el 12, abrirá el concierto de Alejandro Lerner en Centro de Arte.

No perdió el tiempo, el 2025 llegó con algunas sorpresas…

Saqué Al final solo tú. Quería algo orgánico, ir en contra de lo de ahora. Este tema es a mi estilo. Se me identifica con canciones de desamor, de eso vivo. En anteriores ocasiones, he hecho un disco completo, pero es un gran trabajo por muchas razones, full inversión, promoción…

Aunque Tranzas se separó, los temas del grupo se escuchan, incluso en el extranjero, el público los pide…

Lo que quiero es relanzar Tranzas, es mi verdadero objetivo. Los temas son míos, nadie puede impedir que los vuelva a grabar. Yo tengo un grupo que me acompaña en presentaciones. Hay canciones, como Ciertas teorías o Parte de ti que no están en digital. El público las reclama. Con Troi (Alvarado) y con Alfonso (Vélez) nos separamos hace rato. Los dos se encuentran en Estados Unidos. Es turro que parte de nuestra historia no esté subida. En el exterior nos conocen como Tranzas, por las canciones, no por nuestros nombres.

Los colegas de su generación, como AU-D van y vienen de Miami. ¿Consideró en algún momento hacer algo similar?

En México viví por cinco años, Estados Unidos no me interesa. No sé cómo hacen, yo toco mucho en Ecuador. Ahora me costaría vivir fuera. Además de lo que cobre, sumaría el precio del pasaje. No es negocio. Viajar por cuatro horas, el tiempo en migración, mi espalda se afectaría y a esta edad no la quiero exponer (risas), es pesado. No sé cómo lo hace Martín. Nuestro mercado se encuentra en Ecuador, aunque cumplo con mis compromisos en el exterior. La próxima semana viajaré a Bolivia, no estaré en las votaciones, luego está previsto Colombia. Me encanta vivir en Guayaquil.

¿La ama a pesar de ser una ciudad insegura y que en el país hubo una grave crisis energética en 2024?

No me han hecho relajo todavía (risas). Es una hermosa ciudad.

¿En alguna ocasión consideró inclinarse solo por la composición, es su fuerte…?

Lo hice cuando viví en México. Soy medio raro, cuando me dediqué a escribir, no cantaba. Fue una forma de probarme. Ya estábamos por separarnos.

Las letras de sus canciones no serán las mismas ahora que ya es cincuentón, con muchas experiencias de vida y profesionales, con muchos amores y desamores.

Sigo haciendo lo mismo porque es prácticamente lo que me nace. Al final solo tú surgió tras una pelea con Gabriela. Trato de darle a la gente esa vivencia, melancolía, ese momento cuando las cosas no están bien, ese desamor. Yo no puedo dar amor feliz en mis canciones, soy puro despecho. Me volví como el maestro del despecho, soy bueno en eso, es mi especialidad (risas).

Cuando Tranzas desapareció, lo más fácil habría sido tirar la toalla…

Nunca. He querido no depender exclusivamente del arte, he puesto bares para que esos sitios me den un billete cuando el momento no sea bueno, la música es inestable. Pero he quebrado, porque no es lo mío.

La música urbana ha invadido el mercado, ¿existen oportunidades para un maestro del despecho?

No sé por qué Tranzas, AU-D y artistas como nosotros somos tan grandes en este país. No nos ha hecho mella. No me quejo, sigo con contratos. Algunos artistas tienen cierto tipo de repertorio que no muere, no pasa de moda. Tal vez cuando la pelada los deja, van a buscar Un nuevo amor o Dile (risas). Ya no hay esas letras. Es un fenómeno que no entiendo. Llegué a 56 años, sin embargo los pelados me van a ver a un show. En febrero, ya tengo llena la agenda. Ahora me acompaña una buena banda en la cual está mi único hijo, Roberto Bastidas. Son la nueva sangre, más guapos (risas).

“Martín Galarza es loquísimo, pero muy talentoso”

Hijo de tigre, tigrillo…

Mi hijo es una estrella del rock, se ve mejor que yo, por supuesto. Tiene su agrupación, Balas de Camelia, también le da por componer. No creen en los medios tradicionales, son puro internet. Solo tuve un hijo, es que ser padre cuesta. Se gasta mucha plata (risas).

A su amigo y colega Troi Alvarado parece que se le han pelado los cables, vive de escándalo en escándalo personales y familiares.

No sé. Estoy totalmente desconectado de Troi. Fuimos amigos muchos años, pero desde que se metió en lo que se metió (con Arianna Mejía), me lo desconectaron. Espero que esté bien, la gente me pregunta por él. Es buena persona, un buen hombre, si ha ocurrido lo contrario no creo que sea culpa de Troi.

Recién su gran amigo AU-D expresó “soy demasiado viejo para las disqueras, demasiado joven para rendirme”...

Tiene sus conflictos Martín. Hicimos una canción juntos. Nos falta el nombre aunque, si lo supiera, no lo podría dar porque él se cabrea enseguida, es loquísimo y salta. Somos muy amigos, hemos querido hacer música juntos por muchos años, lo último fue en los 90. Cada vez que nos sentamos, se pone celoso por algo, que yo le copio y tonteras que se le ocurren. Pero finalmente lo logramos. Somos artistas parecidos.

¿En qué se parecen? Dice que es loquísimo...

Tenemos trayectoria, casi el mismo público, podemos hacer una gira juntos fácilmente, cobramos parecido. Hay que saber manejar su temperamento. Es muy talentoso, mi parte de la canción ya está, lo que falta, él lo hace en un toque.

“Es mejor que mi vida esté más organizada”

Su nueva canción la originó una pelea con su pareja. ¿Ahora cómo están?

Estamos bien, llevamos aproximadamente siete años juntos, prácticamente es mi mánager, nosotros vivimos con mi hijo. Nos conocimos cuando ella fue modelo de un video. Cuando vivimos la pandemia, nuestra relación se fortaleció. La pelea que dio origen al tema fue hace rato, lo que pasa es que recién se lanza la canción.

¿Considera que ella le ha dado estabilidad a su vida?

Entre nosotros existe diferencia de edad. Ella es treintona. Los dos nos hemos estabilizado. Mi vida es muy caótica, porque siempre he sido mi propio manejador y todo lo hago a mi manera. Es mejor que mi vida en general esté más organizada.

¿El retiro lo ha previsto?

Ojalá los artistas tuviéramos un seguro para retirarnos. Los músicos nos morimos cantando, porque no tenemos cómo sobrevivir. No sé hasta cuándo podré. Hasta los 90 y pico no creo, Héctor Jaramillo sigue de pie, ya él es un soberbio (risas). Soy fumador, así que creo que no llegue tanto, tal vez hasta los 80.

Siempre se menciona el legado musical que dejan los artistas…

No creo que exista, la gente olvida fácil, los artistas creemos que no. Tantos grandes cantantes que se han marchado y ya ni los recuerdan. Leía que han pasado cuatro años de la muerte de Efraín Ruales. Es triste, pero muchos ni lo recordarán. Vivimos en otra era, la de la inmediatez en la que la noticia nueva traga a la anterior. Solo espero que algunas de mis canciones les den algo a mis seres queridos.

