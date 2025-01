"Alejandra Jaramillo le corta las alas a su hijo", según Cheo Navarrete

Me pica la lengua: El gerente de producción de TC dice que la presentadora no quiere a su hijo en la TV, ni en Soy el mejor

Alejandra Jaramillo era una adolescente cuando se inició en el programa Magneto. Ya está en el tercer escalón de la vida y se ha mantenido como presentadora y como actriz (aunque este último oficio no es su fuerte). Cuando llegó a Estados Unidos en 2021, buscó seguir en pantalla y lo hizo en el programa Siéntese quien pueda.

Hoy en 'Me pica la lengua': Sofía Caiche, Alejandra Jaramillo y Karla Torres Leer más

A los 15 años, ella se enteró que iba a ser madre de Sebastián (quien en 2025 cumplirá 17), fruto de su relación con Justin Muñoz, a quien le encanta el baile, y hermano de la modelo y bailarina La Vivi Muñoz.

La Caramelo y Justin comparten la custodia de Sebastián, quien vino a la ciudad para pasar las fiestas en diciembre. Padre e hijo se adoran.

El culebrón de esta historia recién empieza. En 2024, el reality Soy el mejor presentó una ronda llamada Los hijos del Ecuador en el que participó Allan, retoño de La Vivi. Para la nueva temporada (Guerra de teams) que se estrenará el 4 de febrero por TC, se lo convocó al chico como parte del staff. Ya es mayor de edad.

Por medio de este se llegó a Sebastián, quien se encuentra en el país, para que sean compañeros en el nuevo ciclo del programa. Son primos.

El adolescente se lleva muy bien con su padre

El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete dijo: “Hablé con el padre de Sebastián, su tutor legal en Ecuador para que le den la autorización y que ingresara al programa. Así se lo ha hecho con hijos de otros famosos. No sé qué ocurre en el torno familiar, ya que recibí la llamada de Alejandra Jaramillo, quien no autoriza que Sebastián participe en TV. Estaba intransigente, se puso necia y amenazó legalmente. La desconocí, no pensé que ella era así”.

Padre e hijo Instagram de Sebastián Muñoz

El ejecutivo añadió: “Alejandra vino a Ecuador, el fin de semana para reunirse con el progenitor de su hijo y tomar una decisión. Oficialmente no me han informado nada, yo siempre he hablado con Justin, La Vivi y Sebastián. Con ella no, porque está fuera del país. Cuando Alejandra me llamó le dije que lo estaba haciendo quedar mal y sentir incómodo, porque tiene el sueño de compartir con su primo en TV, nadie lo obliga, es su decisión”.

También le manifestó “le estás cortando las alas y le pedí que resuelva el problema, porque con su negativa lo que consigue es que él se aleje y está perdiendo puntos, ya que su padre lo apoya. Ella le hace prohibiciones a la distancia. Por ello creo que se vino corriendo, incluso le propuse que le permita aparecer un mes y con eso le quita la pica. Así todo el mundo queda en paz. Nosotros salimos salpicados, pero existe un rollo familiar y legal. Aún no sé si saldrá en el reality, veremos qué pasa"

Custodia compartida

Alejandra Jaramillo, en 2022 en una de las emisiones de Siéntese quien pueda, espacio del que es panelista, abordó un tema personal, la patria potestad.

“No para todos los hombres es fácil entregar una patria potestad, hablo específicamente de mi caso. Yo me llevo muy bien con el papá de mi hijo y, por ejemplo, él quiere estar con Sebas, quiere vivir con el niño y Sebas quiere lo mismo. Tenemos una relación muy estrecha y tenemos la patria potestad compartida”.

(Te invitamos a leer: Lucía Méndez: los setenta años de la diva mexicana)

Agregó: “Sin embargo, a mí me gustaría vivir con mi hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. Si Sebas a los 18 años quiere irse a vivir con su papá, pues yo ya no lo voy a poder detener”.

Al inicio de esta nota se mencionó que La Caramelo dio sus primeros pasos en la TV siendo una adolescente, el jovencito creció viéndola en pantalla, en los estudios de un canal. También su tía está vinculada al arte... Lo que se hereda no se hurta.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.