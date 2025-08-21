Expreso
detenidos en Tumbaco
La Policía informó que tras el operativo en la zona, se logró la captura de dos hombres y una mujer presuntamente involucrados en este asalto.Cortesía Policía

Tres sospechosos detenidos tras violento robo en cancha de pádel de Tumbaco

Operativo policial en Tumbaco captura a sospechosos de robo en cancha de pádel y locales cercanos

Durante un operativo ejecutado por la Policía del Distrito Tumbaco, tres personas fueron detenidas por su presunta implicación en el robo de una cancha de pádel y otros delitos relacionados.

Así fue la captura de los sospechosos

El coronel Marco Paúl Enríquez, jefe del distrito Tumbaco, explicó que el modus operandi de los sospechosos consistía en cometer los robos mientras un cómplice esperaba en un automóvil plomo para facilitar la fuga. “Durante el operativo, se observó cómo estas personas intentaban abordar a un ciudadano, mientras el vehículo sospechoso circulaba varias veces por el sector de manera irregular”, detalló el oficial.

incendio forestal en Nayón

Quito: Responsable del incendio en Nayón fue sancionado

Según las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a dos robos en distintos locales del sector. Todos son de nacionalidad ecuatoriana, y dos de ellos cuentan con antecedentes penales. Tras la detención, fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El violento hecho, ocurrido cerca de la Ruta Viva el martes 19 de agosto, quedó registrado en las cámaras de seguridad. Clientes y trabajadores de la cancha de pádel vivieron momentos de terror cuando los asaltantes, armados, irrumpieron en el lugar y se llevaron todas las pertenencias.

En el video se observa cómo los delincuentes intimidan a trabajadores y ciudadanos, obligándolos a entregar sus objetos personales. 

Minutos después, un silbido alertó a los asaltantes, quienes huyeron rápidamente del lugar.

Los robos se intensifican en Tumbaco 

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si estos individuos podrían estar involucrados en otros delitos en la zona

Vecinos de Tumbaco han denunciado un incremento de delitos en la zona. Marco Veintimilla, presidente del sector La Tola Chica, relató que días atrás los moradores capturaron a un presunto delincuente acusado de múltiples robos en comercios y espacios públicos. La comunidad, cansada de la impunidad, amarró al sospechoso a un poste antes de entregarlo a la Policía.

Otro hecho ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando cámaras de seguridad registraron a dos delincuentes robando dentro de una vivienda, sin inmutarse por la llegada de la propietaria al domicilio. A pesar de ser sorprendidos, los antisociales continuaron con el ilícito.

