Operativos en transporte de Quito: decomisan armas, drogas y objetos prohibidos

En Quito se ejecutaron cuatro operativos simultáneos en El Recreo, Río Coca, Quitumbe y La Marín. Estos son los resultados

Policía Nacional y Fuerzas Armadas participaron en este despliegue, que permitió revisar a más de 1.270 personas.

El Municipio de Quito, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó este jueves operativos simultáneos en las principales estaciones de transporte público de la ciudad: El Recreo, Río Coca, Quitumbe y Playón de la Marín, puntos por donde diariamente circulan miles de pasajeros.

1.270 personas fueron revisadas en los operativos

Durante el despliegue, 120 servidores públicos revisaron a más de 1.270 personas, logrando el decomiso de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, cajetillas de cigarrillos de contrabando, pipas artesanales, un teaser y licor sin registro sanitario. En la estación Río Coca, además, se incautaron tarjetas de acceso a instituciones públicas, que fueron puestas a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

La secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos, Carolina Andrade, destacó la magnitud del operativo: “Con cuatro controles simultáneos hemos desplegado un contingente interinstitucional importante. Estos operativos buscan revisar armas blancas, sustancias fiscalizadas y documentación de pasajeros, garantizando que la ciudadanía se movilice con tranquilidad y confianza en el transporte público.”

Por su parte, el teniente José Luis Orbe, de las Fuerzas Armadas, resaltó el apoyo militar: «Estamos ejecutando operaciones en apoyo a las instituciones municipales, controlando armas y explosivos en el transporte público para contribuir al orden y la seguridad de los ciudadanos».

El objetivo principal de estas acciones es prevenir el ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos al sistema de transporte, además de verificar la documentación de pasajeros y conductores, cerrando espacios a actividades ilícitas y promoviendo una movilidad segura y ordenada para los quiteños y quiteñas.

