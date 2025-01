Lucía Méndez: los setenta años de la diva mexicana

Lucía Méndez llegó a los 70 años. La protagonista de La Colorina, Tú o nadie y El extraño retorno de Diana Salazar celebró esa ocasión tan especial en el restaurante Al Fuego Lento, de su amigo Carlos Adyan en Miami.

El lugar estuvo decorado con globos dorados y negros. Ninel Conde, Lupita Ferrer, Raúl de Molina, Lili Estefan, Alicia Machado, Johann Vera, Rey Coronado, El Divo de Placetas, Fedro, Mario Vanucci, Yasmin Peña, Luis Alfonso Borrego, Alex Rodríguez, Pedro Antonio Torres Méndez, hijo de Lucia y sus hermanos Minerva y Abraham Méndez, acudieron al festejo de la diva mexicana.

Ella expresó que llega a "esta edad con la sapiencia, con agradecimiento a Dios antes que nada, porque es lo que más hago. Amo por sobre todas las cosas a Dios y el haber tenido una vida, pues plena, salud, a mi hijo, mis nietas, mi familia, que es lo más importante en la vida”.

Dice que durante esta siete décadas "he tenido a mi lado a gente muy valiosa, maravillosa. He sido muy bendecida. He tenido mucha suerte de trabajar en las facetas del arte, con productores maravillosos. Tanto en televisión, en discos, con productores estrellas y muy importantes en mi carrera”.

Un nuevo show

La cantante está preparando un nuevo show para 2025, pero no será cualquier presentación. Habrá grandes cambios en su dinámica y performance arriba del escenario.

“Estamos preparando un espectáculo con un nuevo concepto. Quiero que la gente se divierta, que la gente oiga mis éxitos pero entrelazados… va a ser muy divertido”, agrega.

