Ha*Ash en Ecuador: “Es la gira más especial de nuestra carrera”

Con más de dos décadas de trayectoria, Ha*Ash sigue conquistando corazones alrededor del mundo con su inconfundible estilo, que fusiona el pop con influencias country, llenas de letras de amor y desamor. En esta ocasión, el dúo conformado por las hermanas Hanna y Ashley regresa a los escenarios con su esperado Haashville Tour 2024-2025, una gira que las lleva a recorrer México, Estados Unidos, Canadá y ahora Latinoamérica.

Ecuador se suma con dos fechas especiales: el 30 de enero en Quito y el 1 de febrero en Guayaquil, siendo en esta última ciudad el concierto más grande que han ofrecido en el país al presentarse en el estadio Modelo Alberto Spencer.

En este nuevo show, las artistas han buscado conectar aún más con sus raíces y con el público que las ha acompañado desde sus inicios.

Haashville no es solo una serie de conciertos, sino un concepto que representa el espacio donde sus fans pueden reencontrarse con su música y con la esencia de Ha*Ash. Con una puesta en escena renovada y un repertorio que combina sus grandes éxitos con nuevas sorpresas, el tour se perfila como uno de los más ambiciosos de su carrera. Y lo recalcan en esta conversación.

Hanna y Ashley comparte con EXPRESIONES su entusiasmo por volver a este país que las ha recibido con los brazos abiertos en cada visita. Recuerdan sus inicios, hablan sobre los sueños que han cumplido, los momentos difíciles que han superado juntas y la evolución de su música a lo largo de los años. Además, revelan detalles sobre la preparación de la gira, la emoción de regresar al Auditorio Nacional de México y la manera en que equilibran su vida personal y profesional.

A lo largo de la conversación, queda claro que la clave de su éxito radica en la complicidad y la pasión que sienten por la música.

Con el carisma que las caracteriza, Ha*Ash nos abre su corazón y nos invita a ser parte de esta nueva aventura musical que promete seguir marcando historia.

La cuenta regresiva ha comenzado, y Ecuador está listo para recibirlas con toda la energía y cariño que siempre les ha brindado.

Las reinas del sold-out

Año que vienen, año que llenan. Y así ocurre en casi todas las fechas de sus shows de este dúo de hermanas. Como en Ecuador tienen cada vez son más fans, este 2025 cuentan con dos fechas programadas, una en el Coliseo General Rumiñahui y otra en el estadio Modelo, siendo la primera vez que se presentan en un escenario tan grande.

“Estamos felices de reunirnos en Centro y Sudamérica. Ecuador es un país que adoramos, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Estamos celebrando ocho discos y música nueva. Llevamos todas las canciones que la gente ha hecho suya. Nuestros fans de Ecuador no podían dejar de vivir este escenario. Es la primera vez que estaremos en un estadio con los ecuatorianos”, cuenta Hanna.

Ashley, más extrovertida, asegura que están con “muchos nervios”, por ese show. “Estamos agradecidos con los fans que nos dieron esta oportunidad de ahora estar en un estadio. Vamos a pasar varios días juntos cantándole al amor y desamor. Es la gira más importante de nuestra carrera”.

Febrero para cantarle al amor

A vísperas de iniciar febrero, nos acercamos al día del Amor y de la Amistad. Pero coincidencialmente, ya son dos años consecutivos en el que las artistas se presentan en el país por estas fechas. Se perfilan para ser una tradición del mes más romántico del año. Y como el amor está en el aire esta magia se propaga entre los asistentes y los enamorados se ponen de acuerdo para jurarse amor eterno mientras cantan su canción favorita. ¿Pero cómo viven estas pedidas de mano?

“Lo que pasa en los shows siempre es muy espontáneo. Nosotros acompañamos a nuestros fans solo con nuestra música, porque nos damos cuenta justo cuando pasan las cosas. Pero no hay solo para el amor, también para quienes viven el desamor hay mucho de nuestro repertorio”, aseguran.

Su artista más romántico

Ya que en sus conciertos siempre se producen pedidas de mano, nos atrevimos a preguntar en el concierto de qué artista les gustaría que les propongan matrimonio. Muy sinceras contestaron.

“Me encanta Bruno Mars, posiblemente en un concierto de él”. (Hanna)

“Yo estoy soltera, pero no quisiera que me pidieran matrimonio”. (Ashley)

Cómo ir vestido al Haashville tour

Como este espectáculo tiene un concepto muy definido, la vestimenta es parte importante. Las cantantes se inspiran en Texas, estado, donde nació la música country a la que le hacen honor con su último disco. Por eso, todo el show tienen estilo vaquero. Sus fans también lo replican así que, aunque no es necesario, vale la pena ir con sombrero y un atuendo muy propicio.

