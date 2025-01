Tiago Iorc: El compositor brasilero que enamora cantando en español

Hace 15 años, un par de ojos verdes y un sencillo videoclip paralizaron Brasil por la seducción y la ternura que emanan los protagonistas, Bruna Marquezine y Tiago Tiago Iorc, en la canción Amei te ver. Él es el intérprete del tema que ahora es un clásico de la música romántica en portugués.

Aunque por aquellos años el estreno del clip le supuso ciertos problemas con su relación, esas son cosas del pasado. Lo que importa es el sentimiento del tema que expresa la felicidad que se siente al estar con la persona amada. Y más que nada, las ganas de repetirlo y repetirlo.

Desde entonces Tiago, que ahora tiene 39 años, ha tenido una prolifera carrera. Ha sigo ganador de cuatro premios Grammy Latino, ha publicado seis discos en portugués y cuatro en inglés. Ahora quiere conquistar una nueva frontera y el arma es el idioma.

Por lo que ha venido aprendiendo español por algo más de un año y se animó a traducir el sentimiento de Amei te ver junto con la cantante Kany García. Así resultó Quédate otra vez, una versión igual de íntima pero modernizada que se presenta como el abreboca para lo que será su primer álbum en castellano.

Además de este tema Tiago también da a conocer su último trabajo discográfico denominado Antes que o mundo acabe.

Está cantando ya en tres idiomas. ¿Cuál es la sensación que le brinda cada uno?

Siento que estoy empezando mi carrera desde cero. El español es algo muy nuevo para mí y, la verdad, lo estoy aprendiendo. Te cuento que lo estudio de manera online con un maestro de Quito, Ecuador. Estoy haciendo una inmersión en el idioma y en la cultura, por lo que estoy descubriendo otra parte de mí y también otra dimensión de la creatividad.

¿Hay alguna diferencia?

Un idioma tiene muchas capas de cultura y costumbres que van más allá de la palabra. Ahora, con esta canción Amei te ver, siento que es una expresión muy brasileña que realmente no tiene una traducción literal al español. Tampoco transmite el mismo sentimiento que un “me encantó verte” en español. Significa algo más… Por eso entiendo el idioma como un proceso cultural, y cada uno tiene su particularidad, belleza e idiosincrasia. Ahora mismo estoy enamorado del español.

Hablando de idiomas, el término ‘saudade’ (nostalgia) es uno de los que más prevalecen en sus canciones. ¿Cómo lo puede describir?

Tendría que encontrar la manera de comprender este sentimiento, pero ahí están mis canciones. Aprendí la expresión ‘Te echo de menos’, que podría transmitir algo similar.

Está empezando un nuevo proyecto en español. ¿En qué consiste?

Este proyecto consiste en versiones de mis canciones en portugués adaptadas al español, y en algunas quiero hacer colaboraciones. Estos temas los comparto con artistas que admiro y con quienes tengo ganas de trabajar, como Kany García. Me enamoré de su voz, de su arte, y me pareció especial tenerla en este proyecto. Amei te ver tiene un gran significado para mí y para mi país. Con ella siento una emoción visceral en su interpretación, algo que está muy presente en cada una de sus canciones.

Si le quitamos la música a sus canciones, queda poesía. ¿Cuál es la inspiración para sus letras?

La vida, como en todo. Muchas veces siento que me guío por un sentimiento que no sé explicar. Es una fuerza más grande, pero que está ahí. Es como un portal. Los procesos pueden ser racionales o simplemente cosas que ocurren. No sabría decirte por qué elijo ciertas palabras o sonidos. Es algo casi espiritual.

¿Cómo se va a llamar el disco?

Todavía no hemos decidido el nombre. Este proyecto se construye con diferentes partes de mí, así que por ahí puede ir la idea. Estamos seleccionando canciones y escribiendo temas inéditos. Ya tenemos algunas colaboraciones planeadas. Es un proyecto muy vivo y lo iré descubriendo junto con ustedes.

Si hoy fuera el último día del mundo, ¿qué haría?

Haría canciones. Justo lo que estoy haciendo ahora.

La vida de Tiago Iorc

Tiago Iorczeski, conocido artísticamente como Tiago Iorc, nació en Brasilia en 1985 y comenzó su carrera musical cantando en inglés. Esta elección estuvo influenciada por su formación en Londres, ciudad a la que se trasladó con su familia siendo apenas un bebé.

Sin embargo, fue con Troco likes (2015), su primer álbum en portugués, cuando su música alcanzó una proyección sin precedentes, y se consolidó como una de las voces más destacadas de la escena brasileña. A lo largo de su carrera, Tiago Iorc no solo ha explorado nuevos idiomas y sonidos, sino también su propia identidad.

En uno de sus sencillos más controvertidos, el cantante reflexiona sobre la masculinidad tóxica, una carga que, según él, lo llevó a la adicción a la pornografía y otros excesos. Con una duración de seis minutos y una letra sin rimas, la canción generó un intenso debate en la sociedad brasilera, que cuestionaron la figura del “hombre deconstruido” y los límites de su autocrítica.

