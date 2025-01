Milan y Sasha, los talentosos hijos de Shakira, lanzan canciones propias

Shakira sorprendió a todos con un anuncio que llenó de orgullo a sus fans y seguidores. La cantante colombiana compartió que sus hijos, Milan y Sasha, han dado sus primeros pasos en el mundo de la música con un proyecto especial. Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, han demostrado que el talento corre por sus venas, participando activamente en dos canciones publicadas recientemente. Este logro marca un momento único en la vida de la familia y, sin duda, en la carrera artística de sus hijos.

Según explicó Shakira en sus redes sociales, Sasha interpreta la canción 'The One', en la que su voz se destaca con un toque fresco y emotivo. Por otro lado, Milan no solo canta en 'It’s All for You', sino que también demuestra su habilidad para la batería. Ambas canciones están disponibles en Spotify, donde los pequeños ya han comenzado a ganar reconocimiento entre los oyentes.

En las imágenes compartidas por Shakira, se puede observar a sus hijos junto a un grupo de jóvenes músicos que colaboraron en este proyecto. La artista expresó su entusiasmo y orgullo al compartir esta etapa tan significativa en la vida de sus pequeños. “Me emociona verlos explorar su creatividad y ser parte de algo que les apasiona”, escribió la cantante en su publicación.

Milan y Sasha y su educación junto a la música

Este paso hacia la música no es algo que sorprenda del todo a los seguidores de Shakira, ya que siempre se ha visto el interés de Milan y Sasha por las artes. Desde pequeños, han estado rodeados de un ambiente creativo y estimulante gracias a su madre, quien es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Además, su participación en este proyecto demuestra el apoyo incondicional que Shakira les brinda en sus sueños.

La incursión de Milan y Sasha en la música también ha generado reacciones positivas por parte de los fans de Shakira, quienes han elogiado el talento de los pequeños. Muchos comentan que esta podría ser la primera de muchas colaboraciones y que quizás, en el futuro, los hijos de la cantante sigan construyendo una carrera artística propia.

Este anuncio refuerza la conexión de Shakira con su público, mostrando un lado más personal y familiar de su vida. Al apoyar los intereses de sus hijos y compartir este logro con el mundo, demuestra que, más allá de su faceta como estrella internacional, es una madre comprometida y orgullosa del talento de Milan y Sasha. Sin duda, el legado artístico de Shakira tiene grandes posibilidades de continuar con la nueva generación de su familia.

