Danilo Carrera: En la versión latina de la serie Velvet

Si así llueve que no escampe, el actor ecuatoriano Danilo Carrera será parte de la versión latina de la serie Velvet, producida por Telemundo. Con él estarán la mexicana Samantha Siqueiros y el español Yon González.

El remake se ambientará en Nueva York y se filmará en los estudios de esa cadena en Miami. Seguirá el argumento original, pero adaptado a un contexto contemporáneo. Explorará temas como la ambición, el amor y las complejidades del mundo moderno.

Comenzará a grabarse a finales de febrero y se espera que se estrene en 2025.

Lo más reciente de Danilo fue Sed de venganza, telenovela de Telemundo a la que ingresó luego de su paso por Televisa en México.

La serie original se lanzó en 2014, la trama gira en torno a la historia de amor entre Alberto Márquez y Ana, quienes enfrentan obstáculos en el mundo de la moda. Miguel Ángel Silvestre y Paula Echavarría la estelarizaron.

Ahora se espera incluir cameos de diseñadores latinos y de famosos que residen en la bella ciudad de Estados Unidos.

Nadia Mejía quiere volver a Miss Universo Ecuador

Por los vientos que soplan, la hija del rapero Gerardo Mejía, Nadia, volverá a participar en Miss Universo Ecuador. En 2024 se quedó picada, así que no se dará por vencida, incluso ya se hizo una sesión de fotos. Algunos consideran que es muy pronto para concursar de nuevo. Por ejemplo, federicojavier676 opina: “Creo que debió esperar un año para intentarlo, no hacerlo al año siguiente, ya que su participación fue reciente, tan seguido no impacta mucho”. Son decisiones personales y Nadia no se quiere quedar con las ganas.

Las audiciones de Combate

Las audiciones del reality de RTS, Combate, se preparan. La mayoría de estos programas no paran, termina un ciclo y enseguida se inicia el otro. En este caso quisieron hacer lo mismo, pero no se dio.

En diciembre, Emiliana Valdez y Carlos Scavone hicieron un alto, se ha dicho que volverán en abril en horario de las 20:00.

