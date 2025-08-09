¿Manta vs. Independiente del Valle será transmitido EN VIVO por señal abierta?

Independiente quiere afianzarse en la cima y Manta huir del descenso en un duelo que promete emociones en el estadio Jocay

Manta e Independiente del Valle se miden por la fecha 24 de la LigaPro 2025.

Manta FC intentará frenar al sólido líder Independiente del Valle en un duelo de realidades opuestas por la fecha 24 de la LigaPro Ecuabet 2025.

El conjunto manabita, sumido en la zona del cuadrangular por la permanencia, llega con apenas 23 puntos y sin margen de error. Los atuneros confían en el poder goleador de Daniel Valencia, segundo artillero del torneo con 14 tantos, uno menos que Byron ‘Tigre’ Palacios, figura de Universidad Católica.

Independiente del Valle domina la tabla con 49 puntos. cortesía

En la otra orilla, el equipo de Sangolquí se mantiene como líder indiscutible con 49 puntos y un rendimiento que respalda su favoritismo. Bajo la dirección de Javier Rabanal, los Rayados buscarán imponer condiciones y dar un nuevo golpe de autoridad en el estadio Jocay, reafirmando su camino hacia el título.

El choque promete intensidad desde el arranque, pues Manta necesita sumar para alejarse del descenso y el ‘Matagigantes’ quiere ampliar su ventaja en la cima.

Detalles para ver EN VIVO Manta vs. Independiente del Valle

Día: sábado 9 de agosto

Hora: 19:00 de Ecuador

Dónde: Estadio Jocay, de Manta

Canales de TV y streaming: Teleamazonas, El Canal del Fútbol y Zapping Sports

Tabla de posiciones LigaPro 2025

