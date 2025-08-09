Playas de Santa Elena reciben a miles de turistas por el feriado

Hasta el mediodía de este sábado la ocupación hotelera oscilaba entre el 70% y 75%

Los deportes extremos al píe del mar se han convertido en los favoritos de los visitantes

Miles de personas disfrutan del feriado por el Primer Grito de Independencia en los balnearios de la provincia de Santa Elena. Desde tempranas horas de la mañana de este sábado, las playas comenzaron a llenarse de visitantes provenientes de diferentes provincias del país.

“Venimos de Ambato para pasarlo divino en la costa”, comentó emocionada Karla Trujillo, una de las tantas turistas que llegaron desde la Sierra para disfrutar del sol y el mar. El sol apareció de manera esporádica y la temperatura cálida acompañaron la jornada, ideal para quienes buscaban un descanso frente al océano.

Entre las actividades más destacadas para los visitantes estuvo la observación de ballenas jorobadas, que en esta temporada se convierten en el mayor atractivo natural de la zona. También se ofrecieron paseos en bananas inflables y motos acuáticas, así como torneos y juegos deportivos en la arena, que animaron a familias y grupos de amigos.

Los balnearios de Salinas, Montañita, Ayangue y Olón registraron la mayor afluencia, convirtiéndose en los puntos de mayor concentración turística. Allí, la gastronomía local jugó un papel protagónico: los ceviches de camarón y mixtos se posicionaron como los más solicitados en los restaurantes y carpas de playa.

Los balnearios de la provincia de Santa Elena empezaron a llenarse la mañana de este sábado JOFFRE LINO

“Esperamos que lleguen más personas, hasta el momento la ocupación hotelera oscila entre 70% y 75%. Confiamos en que el porcentaje aumente en las próximas horas”, indicó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, quien destacó la importancia económica de este tipo de feriados para el sector.

Operativos de seguridad

En materia de seguridad, las autoridades implementaron un amplio operativo que involucra a cerca de dos mil uniformados entre policías, militares, vigilantes de tránsito y bomberos, quienes custodian tanto las zonas turísticas como las vías de acceso. El objetivo es garantizar un feriado tranquilo y sin incidentes para residentes y visitantes.

Con la combinación de playas llenas, actividades recreativas, gastronomía típica y seguridad reforzada, Santa Elena se consolida como uno de los destinos más atractivos para el turismo interno en este feriado nacional. Se espera que la afluencia de visitantes continúe hasta el cierre del fin del feriado, dinamizando la economía local.

