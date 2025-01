Jorge Toledo: "Cuando amigos y mujeres desaparecen, solo te tienes a ti mismo"

No es mediático, pero a Jorge Douglas Toledo le sobra talento. Lo ha demostrado con creces en las producciones en las cuales ha participado como actor y sobre todo como director y creativo durante casi 40 años.

A los 14 se inició en un taller de teatro dictado por Oswaldo Segura y Taty Interllige. Su escuela fue el grupo La Mueca y recuerda que trabajó en Mis adorables entenados. Ese fue su debut como el sobrino de la vecina chismosa (Mélida Villavicencio).

Tiene amplio camino recorrido con Ni en vivo ni en directo, Vivos, El Cholito, La pareja feliz, Mostro de amor, Ni por aquí ni por allá y Amo de casa… En su espacio Café teatro Toledo (en Urdesa) presenta variados montajes, Polilleve presidente y Un suegre divertido (ambos protagonizados por Ney Calderón), y Noches de comedia en Biblos y Plaza Colonia, además ofrece clases de actuación.

Durante la producción de esta entrevista con EXPRESIONES, no se quiso quitar los zapatos negros que llevaba, dijo que aquellos le habían dado buena suerte.

¿Qué admirabas de la reciente fallecida Amparo Guillén con quien compartiste en Mis adorables entenados?

En esa etapa todo fue un aprendizaje, porque tenía claro que si no sabía lo que siente un actor no iba a poder dirigirlo. Siempre estaba activa, trabajando. Lo primero que dirigí fue el programa Conciencia, con Amparito como la moderadora. La respetaba mucho, porque fue una madre soltera y yo soy hijo de una madre soltera. Mi mami Amanda falleció (atropellada) hace 8 años. No pidió pensiones alimenticias ni molestó a nadie.

Siempre hablas de tu madre ¿Y tu papi?

No sé ni me interesa, no sé si vive, tampoco me interesa.

Es duro y triste lo que dices.

Sería falso si dijera la contrario. Dejó sola a mi madre, de repente se desapareció, no se hizo responsable. En los 70 era casi un crimen ser madre soltera.

Dice que el arte es una filosofía de vida. Juan Faustos.

La creativa Taty Interllige te pidió que no incursionaras en la comedia, sin embargo no le hiciste caso.

Siempre estaré agradecido con Taty porque me dio la oportunidad de escribir mi primer libreto. Me dijo que no hiciera comedia, pero no pude hacerle caso porque siempre me ha gustado transmitir alegría.

¿Alguna vez te arrepentiste?

Nunca. En los peores casos, las decisiones se toman y se las afronta. La vida no tiene errores sino experiencias.

¿Cómo eres cuando estás dirigiendo?

Trato de que el actor sienta que cuando se para frente a una cámara o en un escenario sea por pasión no por necesidad. El arte es una preparación, una filosofía de vida, algo que llevas dentro. Antes mi teatro estaba en el Círculo Militar, fueron cinco años, dos de ellos en pandemia. Nunca me condonaron una deuda. Decir que me ha costado mucho, es poco. Es complicado, pero hermoso.

Siempre hay actores que se dejan dirigir y otros que son complicados. ¿Quiénes están en esas listas?

Tiene tres hijos. Juan Faustos.

(Risas) Ahora estoy trabajando con Ney Calderón, quien me parece muy talentoso, tiene mucho para dar. Participa en casi todas mis obras. Con David Reinoso nos comprendemos perfectamente. Basta una mirada o una seña, tenemos una comunicación telepática. Andrés Garzón es muy profesional y disciplinado. Mientras que Flor María Palomeque es bastante complicada. No respeta lo que indica el director. Marcela Ruete es maravillosa, es un placer trabajar con ella, escucha y está atenta. Otra complicada es Martha Ontaneda. Hay que tener mucha paciencia, es una mujer con gran trayectoria. Trato de no trabajar con gente difícil, lo mejor es mantener la distancia (risas). Estoy dispuesto a escuchar y acepto sugerencias, pero finalmente el director es el que toma las decisiones.

“Prefiero a la talentosa, no a la más voluptuosa”

¿Hay algún actor que todavía no has dirigido?

(Risas) A Oswaldo Segura no lo he dirigido. Nos conocemos desde La Mueca, él lo ha hecho, pero yo no. Me parecería interesante y emotivo.

Oswaldo Segura ‘amenazó’ con irse del país debido a la crisis energética y por la inseguridad que se vive en Ecuador.

Oswaldo no podría vivir sin el teatro, está en este oficio por pasión. Hay épocas complicadas, pero es su vida y no puede dejarla. Es una vocación.

¿Cómo seleccionas al reparto de tus obras o series? A veces los ejecutivos imponen a ciertos talentos.

Gracias a Dios han respetado mis decisiones. La época en la que estuve más tiempo en un canal fue en Ecuavisa. Primero hay que considerar el perfil del personaje, la entrega, voluntad y disciplina. Prefiero al que tiene talento, si es mujer no opto por la que tiene mejor trasero ni por la más voluptuosa. De nada me servirá cuando deba hacer una escena dramática.

Para Jorge Toledo, ¿cuál es la protagonista perfecta?

Creo que Pamela Sambrano. Ha trabajado conmigo en dos obras. Es una actriz casi completa, tiene talento, estudios... Lo que le falta es el personaje perfecto, no le ha llegado.

“Pude haberme muerto hace mucho tiempo”





Tu vida personal siempre fue muy movida, hubo mujeres, excesos…

No me he casado, pero la mujer que me aterrizó es Jesenea Toledo, con ella llevo 8 años. Logró aterrizarme con amor. No es actriz, estudió administración. Nos conocimos cuando éramos adolescentes pero, por cosas del destino, tomamos caminos separados. No tenemos hijos en común, yo tengo tres en otras relaciones: Valeria, Jorge André y Emily. Todos ya son grandes.

La mayor es hija de la productora Betty Mata. ¿Con ellas mantienes algún contacto o relación?

Valeria vive en Estados Unidos, no mantengo ningún contacto con ella. Nos distanciamos bastante. Hay que darle tiempo al tiempo para sanar heridas. Tal vez nos reencontraremos en algún momento. Creo que la última vez que la vi fue cuando tenía 16 o 17 años. Con Betty hablé hace poco porque estamos en el mismo medio. Trato de llevarme bien hasta donde se pueda.

Nos conocemos desde hace algún tiempo y te mareó la fama y ganar bien...

Totalmente, pero la vida pasa factura. Reconozco que hice producciones exitosas, recuerdo que Martín Calle me llamaba El dueño del país (risas). La fama y el dinero nunca me marearon por el lado de la ambición, de hacer lo que sea por dinero, como traicionar a alguien. Lo que me dio es por el derroche, por las mujeres, la lujuria. Me creía que tenía la última palabra. Siempre recuerdo la frase del actor Denzel Washington que dice ‘cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal y cuando el diablo se acerca a ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien’.

Pero cuando la fama, el dinero y el poder se acaban, también se marchan los amigos, los parientes...

Cuando los amigos desaparecen y las mujeres, también, solo te tienes a ti mismo. He tenido tanta suerte en la vida porque, a pesar de haber caído muchas veces, gracias a Dios me he vuelto a levantar. Soy su hijo predilecto y lo digo en serio, pude haberme muerto hace mucho tiempo.

¿Por qué?

En la vida, todos hemos tenido distracciones, pero yo jugaba con la velocidad, era el bacán, porque tenía un carro que me lo permitía. Manejaba como loco, a Salinas llegaba en menos de una hora, a Cuenca, en una hora y media, de Esmeraldas a Guayaquil me hacía cuatro horas.

¿A estas alturas, luego de caerte y levantarte, puedes decir quiénes son tus verdaderos amigos?

Mi esposa, también es mi amiga. Cuando la conocí, no tenía nada. Me apoyó en todo. Ahora en los talleres de actuación he descubierto a un grupo maravilloso que ve a su director con admiración, siente lealtad y gratitud, la que ninguno de los actores con los que he trabajado en tantos años la ha tenido. Hay actores que han tenido trabajo gracias a mí, pero nunca tuvieron ni el más mínimo sentimiento de gratitud. Gracias a Dios, estoy tratando de dejar un legado a través de talleres.

