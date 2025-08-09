Aucas vs. Liga de Quito: sigue en vivo el partido por la fecha 24 de la LigaPro

Aucas, golpeado por la irregularidad de resultados en la LigaPro, recibe a Liga de Quito que buscar acercarse al liderato

Por la fecha 24 de la LigaPro 2025, Aucas recibe a Liga de Quito, este sábado 9 de agosto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de Quito, en un duelo clave para las aspiraciones de los dos equipos capitalinos.

El Papá llega golpeado tras perder 6-2 en la visita a Universidad Católica, una muestra más de la irregular campaña del cuadro dirigido por Gabriel Pereyra, que busca clasificar al primer hexagonal en el que se definirá al campeón y a los clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana de 2026.

Los orientales buscarán sumar los tres puntos en casa, donde llevan dos juegos seguidos con victorias, para tomar impulso de cara a la recta final de la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Aucas presentará una ofensiva comandada por Michael Carcelén y el paraguayo Brian Montenegro en busca de superar a la defensa alba y así cobrar revancha de la caída 3-1, en la fecha 9, en el estadio Rodrigo Paz.

Liga de Quito, por su parte, llega con la misión de mantener una buena racha de 12 partidos sin perder y además obtener un triunfo en el Superclásico capitalino para meter presión al líder, Independiente del Valle.

Los albos, que no contarán con el zaguero haitiano Ricardo Adé, por lesión, recuperan al volante Carlos Gruezo y al delantero Jeison Medina, quienes figura en la oncena titular para enfrentar a los orientales.

Sigue en vivo el Aucas vs. Liga de Quito

