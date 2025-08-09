Miguel Uribe Turbay está en "condición crítica" por hemorragia en el sistema nervioso

El senador y aspirante presidencial colombiano fue intervenido para estabilizarlo, este sábado 9 de agosto

Fotografía de personas orando en un altar improvisado frente a la Fundación Santa Fe, lugar donde permanece hospitalizado el senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es "crítica", informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde hace más de dos meses.

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

En este contexto clínico, Uribe Turbay "ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente", añadió la información médica.

"Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado", señaló el parte médico de este sábado.

El político fue sometido el pasado 16 de julio a otra cirugía, de la que salió "bien", según informó en esa ocasión su esposa, María Claudia Tarazona.

¿Cuántos detenidos hay por el atentado a Miguel Uribe Turbay?

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual había quedado bajo "una medida de protección" por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.

