Meche Pesantes: “Quiero ser un ejemplo para mi bebé”

Meche Pesantes (26) fue presentadora de En corto y estuvo en el informativo 24 horas de Teleamazonas. Ya no es parte de ese canal.

La virreina de Guayaquil 2017, se convirtió en madre el 30 de octubre del año pasado. Su primer hijo, Alfonso Joaquín, es fruto de su relación con Alfonso Miranda, con quien se casó en 2023.

En su vida se han dado algunos cambios en corto tiempo.

Estoy en mi etapa de maternidad, me siento feliz con mi bebé, terminé mi maestría en Comunicación Transmedia en Unir (España). Ya estaba embarazada, la sustentación de tesis fue online, mi hijo se movía mucho, porque sudaba frío por los nervios. Durante cinco años en el canal aprendí mucho, continuaré en el periodismo. No soy una persona que se queda quieta.

Dicen las madres que la maternidad le da un giro a sus vidas.

Así es, la mía cambió totalmente. Realmente es de locos. El primer mes estaba desesperada, quería llamar a mi mamá (María Delina) para que se instale en mi casa todo el día (risas). El bebé no tenía horarios. Recién nacidos no saben si es de día o de noche. Mis amigas que ya son madres y esposas me aconsejaban. Ahora ya duerme tres horas seguidas en la noche. Se despierta y vuelve a dormir.

Con su hijo en brazos. Miguel Canales

A veces, a las primerizas el embarazo les ‘pega’ fuerte.

Tuve tres amenazas de aborto. Fueron complicaciones por las que debí tener reposo médico. De repente sangrado y dolor. Al principio sentía mucho antojo de comida chatarra, nada de dulces. Luego que di a luz, como que se me cerró el estómago. Aumenté de peso, pero ya estoy bajando. Hasta los pies se me hincharon. El primer mes fue horrible.

La leche materna es la mejor durante los primeros meses de vida del bebé, ¿le da de lactar?

Le daba. En diciembre me enfermé del estómago, creo que fue un virus. Vomité mucho, como cuatro días. Ya tenía poca producción de leche. Luego de aquello se secó. Pero mi hijo está sanito, gordito, tiene el cabello claro. También yo lo tenía de pequeña.

‘La moda’ ahora es esperar que los hijos crezcan para recibir el sacramento del bautismo…

No quise esperar ya lo bauticé. Sus padrinos son mi cuñada, Denisse Miranda, y mi único hermano, Leonardo.

Con su esposo. Miguel Canales

Siguieron la tradición de llamar al niño con el nombre del padre.

Llegamos a un acuerdo con mi esposo de que nuestro primer hijo se llame como él. No me molesta, me parece lindo, así como otros nombres de varones. Ya se dará otra oportunidad.

¿Es decir que la familia continuará creciendo?

Pero más adelante, cuando ya esté más grandecito Alfonsito, incluso para que sea una ayuda para mí.

”Creo en la crianza desde el primer día de vida”



Las mamás siempre dan consejos, somos los hijos quienes a veces no escuchamos. ¿Qué sugerencias le ha dado la suya?

Me dice que todo pasa, porque hay momentos que no es el pañal, no es sueño ni hambre, el niño sigue llorando. Pienso que voy a colapsar, ella está disponible 24/7, a veces la llamo de madrugada. Me he dado cuenta que se va aprendiendo. El papá está feliz y me ayuda con nuestro hijo.

¿Qué valores que te inculcaron le enseñarás a tu bebé?

Estoy experimentando la vida familiar de otra manera, quiero ser un ejemplo para mi bebé. Creo en la crianza desde el primer día. Mi familia es muy empática, deseo que mi hijo sea respetuoso, educado, una persona buena y genuina. Quiero criar a un niño bueno. Me inculcaron la bondad, la consideración hacia tus iguales y mayores.

¿Los reinados son etapa superada o todavía existen esas ganas de concursar?

Desde 2017, cuando fui virreina de la ciudad, empecé a ser figura pública. También me convertí en Nereida de la Escuela Superior Naval. Ya los reinados son una etapa superada. Ahora aceptan madres, con diferentes estado civil y edades, pero no me veo en eso. No son una prioridad para mí.

“Me agrada ser una figura pública”



Usted es muy activa en redes sociales…

Me agrada ser figura pública en redes, allí cuento lo que me ocurre como, por ejemplo, lo que viví en mi embarazo. Ahora que soy mamá, la experiencia que viví cuando se me secó la leche y ya no pude seguir dando de lactar. He creado una comunidad desde el certamen de Reina de Guayaquil.

A propósito de las redes, estas son un dolor de cabeza para los padres.

En estos tiempos es muy importante el cuidado de los hijos, existen muchos peligros y debemos estar alertas. Creo en la crianza que se da en casa, con una base sólida en valores no hay que temer.

Ahora entiende las preocupaciones que sentía su mamá y las recomendaciones que le hacía...

Aún mi bebé es muy pequeño. Me encanta que tenga vida social, pero como no se le han aplicado todas las vacunas, evito que acuda a cualquier lado. Definitivamente la maternidad nos cambia la vida, se resetea el casete.

