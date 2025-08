Así es “Entre tres”: un himno al desamor, la amistad y la fuerza compartida

“Entre tres eso más fácil se supera / las amigas están pa’ curar las penas / hoy me visto de tu piel, a tu dolor, no soy ajena”. Sentadas frente a frente, mirándose a los ojos, las tres mujeres cantan a todo pulmón. “Tranquila, que yo te acompaño en tu borrachera / te presto el hombro pa’ que llores cuando quieras / yo soy tu amiga y yo ya pasé por eso / y eso se supera”, continúa la letra que entrelaza las voces de las cantantes colombianas Arelys Henao, Paola Jara y Francy.

Así comienza Entre tres, la colaboración musical entre las reconocidas intérpretes, que ya suma cerca de diez millones de reproducciones en YouTube y que fue presentada el pasado miércoles en Quito.

La canción no nació al azar. Las tres artistas habían conversado durante años sobre la posibilidad de trabajar juntas. Aunque sus caminos se habían cruzado en escenarios y ceremonias de premiación, Entre tres marca la primera vez que graban un tema en conjunto.

“Para mí, Entre tres más que una canción es un gran proyecto que une a las mujeres de la música popular en Colombia; mujeres que llevamos más de 20 años en la industria, luchando por un lugar”, señala Arelys Henao, conocida como la Reina de la Música Popular en su país. “Pero también es una forma de apoyar a todas las artistas emergentes, demostrando que sí, podemos lograrlo y que las mujeres ocupamos un lugar muy importante en esta industria. Muchas niñas se van a sentir respaldadas, y muchas artistas que están comenzando su sueño se darán cuenta de que vale la pena soñar, trabajar con disciplina y perseverancia”, dice.

Una apuesta por la sororidad

Francy, conocida como La Voz Popular de América, compartió su interpretación del tema como un espacio emocional de acompañamiento: “Cada vez que nos hemos caído, nos hemos levantado cantando. El dolor se transforma en letra, en melodía, y esa es nuestra forma de sanar. Nosotras no solo cantamos al despecho, lo atravesamos. Esta canción dice: no estás sola”.

Paola Jara coincidió en que el mensaje central va más allá de lo musical: “Nosotras no venimos de familias ricas, no tuvimos padrinos, no llegamos por una alfombra roja. Llegamos trabajando, componiendo, cantando en pueblos, en tarimas pequeñas, ganándonos el respeto de la gente. Eso es lo que quisimos mostrar: que detrás de cada éxito hay una historia de esfuerzo que no siempre se cuenta”.

Además, explica Arelys Henao, el tema es también un himno a la amistad. “Muchas veces tus amigas más cercanas son las que se enteran de tus problemas, de tus deudas, de tus dificultades, más que tu propia mamá, que tus propios hermanos, porque la familia tiende mucho a juzgar”, señala.

Para las artistas, poder presentar el tema en Ecuador es también una forma de agradecer a su público en el país, que ha celebrado la canción con entusiasmo en redes sociales.

La relación con el público ecuatoriano, añaden las tres, ha sido cercana. “Tenemos un cariño enorme por Ecuador. Es un país que siempre nos ha recibido con el corazón abierto, y donde sabemos que la música popular tiene un lugar muy fuerte, muy sentido”, expresó Paola Jara.

Y aunque no tienen giras programadas este año en el país, aseguran que en 2026 volverán con fuerza a las tarimas de las principales ciudades.

Arelys, de la música a la pantalla

La colaboración entre las cantantes llega poco después del rotundo éxito de Arelys Henao en las plataformas de streaming de la región, donde su bionovela Canto para no llorar se posicionó como una de las más vistas por las audiencias.

La producción, emitida por Caracol Televisión y disponible en plataformas digitales, retrata su infancia, juventud y primeros pasos como cantante. A lo largo de los capítulos, se abordan episodios de desplazamiento forzado, pobreza y violencia que marcaron profundamente su historia personal y artística.

“La serie es una forma de contar lo que muchas mujeres hemos vivido, no solo yo”, comentó Arelys. “Quise que fuera honesta, que mostrara cómo la música fue mi refugio, mi forma de seguir adelante cuando todo parecía estar en contra”.

Las artistas lanzaron el tema en la plataforma Youtube. El video ya tiene cerca de diez millones de reproducciones. Cortesía

La actriz Mariana Gómez interpreta a Arelys en sus años jóvenes. La historia aborda también su relación con su esposo y mánager, Wilfredo, así como los obstáculos que enfrentó por el machismo en la industria. “No todo se pudo contar, pero la esencia está ahí: cómo una mujer campesina, desplazada por la violencia, logró levantar su voz y hacerse escuchar”, señaló la cantante.

Uno de los hilos centrales de la bionovela es la manera en que la música popular se convirtió en un canal de expresión frente al dolor y la injusticia. En varios episodios, la protagonista compone letras inspiradas en vivencias personales o de otras mujeres que conoció en su camino. “Para mí era muy importante que se entendiera que las canciones que hoy conoce el público nacieron en medio de muchas lágrimas. No son solo letras, son heridas transformadas”, explicó Arelys.

La producción también destaca los primeros escenarios en los que cantó: fiestas patronales, plazas de mercado, verbenas populares. “Era muy duro. A veces la gente no quería escucharme porque era mujer, porque cantaba con rabia, porque no tenía quien me apadrinara”, recuerda. Esos años forjaron su carácter y su estilo, que más adelante sería su marca distintiva.

“Hubo momentos en los que pensé en renunciar, en desaparecer. Pero siempre regresaba a la música. Era la única que no me fallaba”, dice.

Hoy, con más de dos décadas de trayectoria, Arelys reconoce que la serie fue una forma de cerrar ciclos. “Quise sanar desde la verdad. Porque muchas veces las mujeres somos silenciadas. Y yo no quería que mi historia se contara cuando ya no estuviera aquí. Quería contarla yo, con mi voz, con mis canciones, y con el corazón en la mano”, concluye.

