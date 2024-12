Blake Lively vs. Justin Baldoni: La polémica de Hollywood explicada

La actriz Blake Lively (37 años) ha iniciado acciones legales contra Justin Baldoni (40 años), su compañero de reparto y director en la película It ends with us (Romper el círculo), alegando que su comportamiento durante el rodaje le provocó “estrés emocional severo”. La demanda, presentada en un tribunal de Los Ángeles y reportada por TMZ, incluye acusaciones de acoso sexual y otras conductas inapropiadas.

En el documento judicial, Lively señala incidentes que incluyen la exhibición de imágenes explícitas, comentarios inadecuados y observaciones insensibles relacionadas con su peso y la muerte de su padre. También acusa a Baldoni de haber incorporado escenas sexuales no contempladas en el guion original, las cuales, según ella, no contaron con su aprobación previa.

Bryan Freeman, abogado de Baldoni, calificó las acusaciones como “falsas, escandalosas e intencionadamente difamatorias”. Afirmó que la demanda tiene como objetivo mejorar la imagen pública de Lively y aseguró que la actriz amenazó con abandonar el proyecto y no participar en su promoción, lo que, según él, impactó negativamente el desarrollo de la producción.

A pesar de las tensiones, la cinta logró un éxito comercial significativo, con una recaudación global de 350 millones de dólares. Sin embargo, el conflicto entre sus protagonistas ha generado interrogantes sobre futuras colaboraciones. Baldoni, aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre la disputa legal, dejó entrever que no dirigirá la posible secuela del filme.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones públicas adicionales sobre el caso.

Los problemas entre ambos

La adaptación para el cine de la novela de Colleen Hoover, It ends with us, aborda temas como la violencia doméstica y se perfilaba como una de las producciones más destacadas de 2024.

Sin embargo, la atención se desvió hacia los problemas entre sus protagonistas, Blake Lively y Justin Baldoni, durante la etapa de postproducción. Según The Hollywood Reporter, la relación entre ambos se deterioró tras el rodaje, lo que complicó su colaboración en la edición final de la película. Incluso, durante las semanas de promoción, Baldoni no asistió a todas las galas y el elenco de la película no lo seguía en redes sociales, lo que demuestra un alejamiento con el actor y productor.

Lively expresó varios desacuerdos con la dirección creativa de Justin Baldoni, especialmente en el apartado de edición. Incluso se sabe que llegó a proponer cortes realizados por Shane Reid, editor de películas como Deadpool (cinta que protagonizó su esposo Ryan Reinolds). Según rumores, incluso involucró a su pareja, quien habría escrito una escena clave, decisión que no fue bien recibida por Baldoni.

Durante la premiere en Nueva York, Baldoni insinuó las tensiones. “Creo que hay mejores opciones para hacerla. Creo que Blake Lively está lista para dirigir, eso es lo que pienso”, declaró.

Se queda sin agencia

La agencia WME, conocida por conectar a artistas con marcas y generar oportunidades laborales, ha decidido finalizar su relación con el actor y director Justin Baldoni. La información fue difundida por el portal Variety, que reportó que la decisión está relacionada con las recientes declaraciones de la actriz Blake Lively, quien presentó una demanda contra Baldoni por presunto acoso en el set de la película Romper el círculo. Según la revista, Baldoni fue informado el sábado sobre la decisión.

Fuentes citadas por el medio indicaron que las acusaciones formuladas por Lively llevaron a la agencia a considerar que esta acción era la más adecuada. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, aunque se espera una declaración en los próximos días.

