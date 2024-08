Romper el círculo: esto es lo que debes saber antes de ver la película en cines

La cinta "romántica" del momento. Desde que se estrenó el pasado 9 de agosto en las salas de cine, el largometraje Romper el círculo ha generado interés en el público, pues su trama va más allá de una tradicional historia de amor. ¿Por qué se está convirtiendo en una de las películas más taquilleras del 2024? A continuación, te contamos los detalles que debes conocer antes de verla.

Adaptación de una obra literaria

Esta producción estadounidense está basada en la exitosa novela It ends with us, de Colleen Hoover, quien trasladó al papel su experiencia personal sobre la relación que mantuvieron sus padres. Es por ello que Romper el círculo relata de forma muy directa el abuso y la violencia doméstica, así como relaciones tóxicas y la superación de traumas, alejándose así de una tradicional comedia romántica.

Desde su publicación en 2016, la novela ha generado controversia en redes sociales hasta el punto de que muchos usuarios expresaron la incomodidad que sintieron leyendo la historia.

Recaudación 187 millones de dólares es la cifra que ha recaudado desde su estreno, superando con creces su presupuesto de 25 millones de dólares.

Éxito en taquilla

La película dirigida por Justin Baldoni ha cautivado al público a nivel mundial, consolidándose como un fenómeno cinematográfico. Hasta ahora ha recaudado 187 millones de dólares, un resultado que supera las expectativas para un drama romántico con un presupuesto de 25 millones de dólares.

Este logro, coloca a Romper el Círculo entre las películas más taquilleras del año, demostrando el poder de las historias conmovedoras y el protagonismo femenino. Además, su campaña de marketing, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha sido fundamental para impulsar el boca a boca y atraer a una audiencia diversa.

Elección de la protagonista

La selección del 'cast' oficial fue clave para capturar la esencia de los personajes que se muestra en el libro. La protagonista, Lily Bloom, es interpretada por la actriz Blake Lively, conocida por su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza en series populares como Gossip Girl.

¿Habrá una secuela?

La historia que se proyecta en las salas de cine está inspirada en la primera parte de una bilogía de libros. Al existir una segunda obra literaria, que se llama It Starts With Us (Volver a empezar en español), es bastante probable que decidan realizar una secuela audiovisual.

