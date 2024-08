La obra detrás de un filme taquillero

Esta semana, la película ‘Romper el círculo’ llegó a las salas de cine a nivel mundial. Se trata de uno de los filmes más esperados del año, cuyo lanzamiento protagonizó largas colas en distintas ciudades, mientras los fans esperaban ver a la actriz Blake Lively, en el rol de Lily Bloom.

Te invitamos a leer: Quito: Las claves para no morir en el intento subiendo montañas

‘Romper el círculo’, sin embargo, surgió mucho antes, en 2016, bajo la pluma de la escritora norteamericana Colleen Hoover que alcanzó la fama en 2012 con la serie de novelas románticas ‘Amor en verso’.

Pero ‘Romper el círculo’ poco tiene que ver con el amor, sino que ahonda en la desfiguración horrible del cariño, cuando ingresa en la dinámica de la violencia de género.

Biografía de la autora Nació en 1979. Estudió Trabajo Social en la Texas A&M University. En 2012 lanzó su primera novela, ‘ Amor en verso’, que se convirtió en un éxito en ventas. También ha publicado las novelas ‘Tocando el cielo’, ‘La sombra del engaño’ y ‘Nueve de noviembre’.



La inspiración

La obra narra la historia de Lily, una florista, quien comienza una relación con Ryle Kincaid, un exitoso neurocirujano. Desde afuera, la relación de la pareja parece perfecta, pero la llegada de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, empieza a resquebrajar la fantasía y poner en evidencia lo que realmente sucede tras las puertas de la lujosa vivienda que comparte la pareja.

Pero la novela, que vendió más de un millón de copias globalmente y se tradujo en hasta veinte idiomas, tiene un inicio doloroso. Para contarla, Hoover se basó en la historia de su madre, Vannoy Fite.

“Crecer en un hogar abusivo es durísimo, y lo ha sido antes y ahora. Mi papá era un monstruo, un hombre muy violento y abusivo, pero cuando yo era niña no había recursos para que las mujeres salieran de situaciones como esa. Sin embargo, mi mamá logró salir de esa relación. Pese a ello, yo siempre le preguntaba: ‘¿Cómo te encontraste en esa situación?’. Y decidí escribir un libro sobre ello, inspirado en su valentía para dejar a mi padre biológico”, narra.

No fue sencillo. Hoover señala que su madre es la primera lectora de todas sus novelas, pero con ‘Romper el círculo’ tuvo miedo.

He llorado más escribiendo este libro que con cualquiera de los otros y es porque no lo estaba inventando todo, sino inspirándome en las experiencias de la mujer más importante de mi vida.

Colleen Hoover Escritora

“Le conté por encima sobre qué iba a tratar la novela y le pedí permiso para escribirla. Le prometí que no contaría su historia, que solo me inspiraría en su relación con mi padre. Mi madre siempre me ha apoyado en mis proyectos, pero con este tenía un poco de miedo, ya que la involucraba”, recuerda.

Aún así, le fue enviando los capítulos, y bombardeando de preguntas, hasta que el manuscrito estuvo listo.

Una de las fortalezas de la obra es que logra transmitir las complejidades de la violencia doméstica y el ciclo de manipulación, dolor y angustia que evita a las víctimas “irse a la primera”, como demanda el desconocimiento popular.

“Lo más difícil para las víctimas es lidiar con esa pregunta: ¿por qué no te fuiste? Yo en algún momento también se la hice a mi madre e intente explicarla en la novela. Obviamente, la violencia no empieza el día que te enamoras, es algo que escala. No hay nada más confuso y terrible que ver el lado más oscuro de alguien que supuestamente te ama”, asegura.

Piero Hincapié va por primer título de temporada con Bayer Leverkusen Leer más

La autora añade que, debido a la relación de la obra con su propia historia, es el libro que más le ha costado.

“He llorado más escribiendo este libro que con cualquiera de los otros, y es porque no lo estaba inventando todo, sino inspirándome en las experiencias de la mujer más importante de mi vida”, indica.

Cuando le pidieron adaptar la novela al cine, se negó. Sin embargo, con el paso del tiempo, vio la necesidad de que la obra llegara al cine y a las plataformas de streaming. “Hay que poner la violencia de género en la palestra, porque es un problema que nuestra sociedad no logra erradicar”, señala.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ