Justin Baldoni revela el colapso que sufrió al filmar 'Romper el Círculo'

El actor y director Justin Baldoni abrió su corazón y habló sobre los retos emocionales que vivió mientras grababa Romper el círculo, la película basada en el libro de Colleen Hoover. En una charla en el podcast How to fail with Elizabeth Day, el estadounidense contó que el proceso fue una experiencia solitaria y reveló cómo tanto el papel que interpretó como el proceso creativo dejaron una profunda huella en él.

Liberar los sentimientos, un proceso complicado

Además de dirigir el filme, Baldoni interpretó a Ryle, un personaje problemático, abusivo y emocionalmente inestable. Este doble rol le exigió retirarse del set en varias ocasiones para recuperar el equilibrio emocional. Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una escena en la que su personaje encuentra un número sospechoso en el teléfono de Lily (Blake Lively).

Aunque la escena no implica contacto físico, Baldoni confesó que el impacto emocional fue devastador. “Después de esa escena, casi me derrumbo. Tuve que irme, llorar y temblar, porque había demasiado dolor”, explicó. Convivir con las emociones de su personaje fue un proceso complicado para él. “Fue muy duro y me llevó meses liberar esos sentimientos”, añadió.

A pesar de los desafíos, el actor considera que la experiencia fue transformadora. “Me tomó meses liberar esas emociones, pero ahora siento que finalmente he dejado a Ryle atrás”, declaró en una entrevista para Entertainment Tonight.

Controversias en torno a la película

La película ha sido objeto de controversia, especialmente por la percepción de que podría romantizar el abuso doméstico. Baldoni reconoce las críticas y destaca que intentó incluir advertencias de contenido para proteger a la audiencia, aunque esas decisiones no siempre dependen del director.

Por otro lado, rumores sobre tensiones entre Baldoni y Blake Lively también han circulado. Aunque ambos compartieron protagonismo y Lively fue acreditada como productora, no realizaron promoción conjunta.

Asimismo, expresó su deseo de que Blake Lively dirija una posible secuela basada en It starts with Us, de Colleen Hoover. Aunque las críticas hacia la cinta son variadas, Baldoni espera que la historia pueda generar conversación y conciencia sobre el abuso.

