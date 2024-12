Michelle Espinosa: “Antes de enamorarme, no había escrito ni una canción”

¿Cuántas veces arruinó a su cantante favorito? ¿Cuántas veces dejó de dedicar canciones para que no dejen de gustarle? Hay personas que usan la música como un reflejo sonoro de lo que viven. Las vuelven individuos, sentimientos y situaciones.

Así lo hace Michelle Espinosa (24). La cantautora guayaquileña estuvo en un silencio musical de más de tres años tras estrenar Fuego, su primer sencillo. En este 2024 logró volcar todas sus inquietudes, sentimientos y reflexiones con el lanzamiento de su primer EP, La idea de estar.

El proyecto, compuesto por seis canciones, es una extensión de su diario personal. Un disco que, aunque trata situaciones particulares y hasta parecería que habla de las banderas rojas en una relación, en realidad es la unión de varias experiencias. Es por eso que podría provocarle hasta el rechazo por ese ser al que le canta.

En esta entrevista, Michelle Espinosa cuenta todas las ideas que alimentan esta sensación de estar enamorada.

Antonio Vergara: Los amuletos que lo llevan al Grammy Leer más

La entrevista

¿Por qué demoró tanto en sacar más música?

Pasaron muchas cosas en mi vida. Tenía muchas dudas y miedos. Hace un tiempo habría respondido que no sabía si iba a sacar más música. Ahora estoy feliz porque por fin acabó esa etapa. Ahora ya están afuera estas canciones que las he tenido por mucho tiempo. Algunas las empecé a escribir desde el 2019.

Varias de estas canciones reúnen situaciones de sus primeros amores…

Yo no soy alguien que haya tenido muchas relaciones amorosas. Las pocas han sido muy intensas. Hubo una en específico, que fue (con) la primera persona que me gustó de verdad. Fue confuso para mí. Tenía 18 años. Era tan nuevo para mí y eso fue lo que hizo que yo me cree muchas ideas y no me dé cuenta de las señales que había de que ahí no era. Cuando estamos viviendo situaciones nuevas aprendemos a dejarnos llevar. Estoy agradecida por todo lo que viví porque soy quien soy por eso.

¿Qué otra enseñanza le dejó ese primer amor?

Esta experiencia que yo tuve fue tan intensa, con cosas positivas y negativas, que hizo que yo quiera escribir. Antes de enamorarme no había escrito ninguna canción. Yo pensaba que era alguien que cantaba, nada más. Canto desde como los tres años y solo creí que era un hobbie.

¿Cómo empezó a escribir?

Tras conocer a la primera persona que me gustó de verdad. Había tanto en mi interior, que vomitaba mis palabras. Esas nunca las he sacado, son muy cursis.

El disco es tan íntimo que hasta causa antipatía por las personas que están en las canciones.

(Risas) Es que no es para alguien. Son situaciones similares con varias personas. Yo ya no siento que son canciones pensadas para una persona. Yo ya no me identifico con los sentimientos que las provocaron, ya son una lección aprendida. Sí muestran mi vulnerabilidad.

Grabó La idea de estar de manera casera. ¿Cómo fue el apoyarse de José Rosero en este proceso?

Antes de él había intentado producir con otras personas, pero no encajaba. No entendían lo que quería hacer y llevaban mi sonido a algo lleno de instrumentos. Me gusta lo más simple. Así pasó con Fuego. Mi primera canción me gusta, pero no era lo que realmente quería sacar. A los productores que he conocido les importa mucho la viralidad y situaciones muy técnicas. Y cuando daba mis ideas, no me sentía escuchada, por eso también sentí que perdí mi confianza. Con José fue diferente. Es el productor de Chloé Silva, con quien también he colaborado, y además mi vecino. Lo primero que hicimos para este trabajo que empezó en 2022 fue escuchar toda la música que yo escucho.

Expreso Playlist: Tres álbumes para escuchar en feriado Leer más

Dejar atrás las banderas rojas

Cantante favorito es el track más importante del EP, según Michelle Espinosa. Esta canción, que confesó haber escrito entre lágrimas, fue la más difícil de llevar a cabo y estuvo a punto de quedar fuera de este trabajo musical.

“La idea de estar es un disco que cuenta la historia de alguien que cree estar enamorado, pero no de una persona real, sino de la idea de alguien, lo cual es triste”, explica. Y añade: “Es como creer que alguien es para ti, pero en realidad no lo es”.

Michelle asegura que el momento en que te das cuenta de esto es doloroso, y ese sentimiento fue el catalizador para crear el proyecto. La parte visual del EP fue realizada en colaboración con Carlos Loor.

En los versos del disco están plasmados momentos específicos que marcaron sus relaciones, como su primer concierto o un tique que guardó como recuerdo.

Aunque todavía no ha podido presentar el disco en vivo, planea hacerlo pronto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!