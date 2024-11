Joel DeLeón: "Por fin la gente me está escuchando", su carrera luego de CNCO

Cuando la fama te llega a los 17 años, cambia radicalmente tu forma de ver la vida. En plenos cambios hacia la adultez, hay un salto que implica más responsabilidades, mayor atención y un poder que no tenía aquel niño que crecía.

CNCO: ¿Qué ocurrió con sus integrantes luego de la fama mundial? Leer más

Sin embargo, Joel Pimentel De León (ahora solo Joel DeLeón) siempre mantuvo ese vínculo que le permitió evitar que la fama y la atención le hicieran perder la cabeza ni la capacidad de tomar decisiones.

Hoy, a sus 25 años, el músico y compositor inicia una nueva etapa en la que todas las responsabilidades y decisiones creativas recaen sobre él. La evolución, tras algunos tropiezos con contratos discográficos y de manejo, le ha enseñado a sortear su destino.

Tras su paso por la agrupación CNCO, en la cual estuvo hasta 2021, ha lanzado varias canciones en las que ha explorado distintos géneros. “No me identifico como un artista de un solo estilo”, expresó. Por ello, ha incursionado en pop, reguetón, EDM y corridos tumbados. La ranchera es uno de los géneros en los que próximamente también le gustaría incursionar.

Actualmente, se encuentra en una gira latinoamericana, la primera como solista. Tras visitar Perú y ser parte del evento Lima Latin Pop Fest, estuvo en Quito y, hasta hoy, en Guayaquil, donde compartió con varios medios y realizó actividades especiales con sus fanáticas.

Diamante es su tema más reciente, pero confirma que este diciembre lanzará una nueva canción, mucho más apegada a lo electrónico.

CNCO: “Todo lo que hicimos fue por y para ustedes” Leer más

Su voz ahora importa

Ecuador fue uno de los primeros países que visitó como miembro de CNCO. ¿Cómo se siente revisitar estas ciudades con su propio proyecto?

Se siente muy bien. Estoy contento de estar aquí por el amor con el que siempre me han recibido. Seguiré visitando este hermoso país. Parece mentira que ya sean nueve años en esta industria, años muy largos. He aprendido muchísimo desde esa primera vez que vine. Con CNCO tuve momentos increíbles, pero ahora como solista le estoy dando duro.

Este proyecto como solista es una etapa independiente. ¿Cómo lleva las riendas de este asunto?

Lo lindo de ser solista es poder tener la última palabra. Es algo que disfruto mucho porque soy una persona que, cuando tengo una idea, quiero que se plasme tal y como la pensé. Estoy dándole con todo. Siendo solista, es lo que mejor puedo hacer. Durante CNCO, obviamente disfruté los shows y la convivencia, pero cuando se trataba de hacer una canción, siempre quedaba alguna idea afuera. Éramos cinco cabezas. Ahora es muy divertido poder hacer este proceso creativo por mi cuenta.

Hay una pregunta que quedó rondando luego de tu salida del grupo. ¿Fue apresurada esta decisión? ¿Le hubiera gustado terminar esta etapa junto a sus excompañeros?

La razón principal por la que me fui no fue para hacer mi propia carrera, sino por cosas que no me parecieron. Al principio estaban un poco en shock, pero luego lo entendieron. Estoy feliz con la decisión que tomé.

Hoy, 30 de noviembre, es el primer aniversario de su EP ¿Ahora me escuchan?… ¿Cree que la gente lo está escuchando por fin?

Yo creo que sí. A pesar de que lancé ese EP, nunca tuve la oportunidad de promocionarlo por diferentes motivos. Pero ahora sí, con este viaje a Ecuador y Perú, la gente lo está escuchando. Por fin me están dando el chance y conociendo un poco más sobre lo que ha pasado conmigo.

¿Cómo fue el proceso de realización de este trabajo discográfico?

Yo escribí todas las canciones junto a varios compositores amigos. Me gusta ser parte de todo el trabajo creativo y poder conectar con mi público. Mi favorita es Reguetón viejo.

RELACIONADAS CNCO le canta a Montañita en su nueva canción

“Ser solista ha sido complicado”

¿Qué viene luego de la canción Diamante?

Está próximo a salir un nuevo tema. Saldrá este mes de diciembre y la historia de esta canción es muy diferente. Me da mucha alegría. Quisiera hablar más de ella, pero no puedo. Sin embargo, falta poco.

Cuando inició su carrera solista, con el sencillo Culpable, incursionó en los corridos tumbados. ¿Le gustaría explorar más en ese género?

Ahora hay muchos artistas que lo hacen. ¡A mí me encantaría! Es que amo la música mexicana. Junto a la casa de mi abuela en México, todos los fines de semana los vecinos ponen música popular. Es casi una tradición: todos los domingos se escuchan las rancheras a todo volumen. Eventualmente, me gustaría hacer un álbum de ranchera, un género que me resulta más familiar.

¿Ha sido complicado ser solista?

Es una montaña rusa. Ha sido complicado, divertido, difícil… de todo. Pero me lo he disfrutado, pese a las múltiples pausas sin poder sacar música. Ya he ganado el temple para mostrar quién soy como artista.

Entrevista con Expresiones. Jofre Flores// Expreso

Suele tener frecuentemente lives en TikTok, donde habla directamente con sus fans. ¿Se le ha escapado alguna que otra canción o noticia nueva?

Pues mira, cuando me conecto con mi público siento que me suelto mucho. Es como parte de mi rutina hacerlo. Últimamente no he podido conectarme por los viajes de las últimas semanas. Pero, si se han metido, saben que siempre muestro canciones que no han salido y cosas así. Es el espacio en el que me muestro más sincero.

¿Cree que La Banda es un reality que siempre marcará su vida? Diamante la canta junto a uno de los exparticipantes, Matt Paris.

¡Sí! Allí conocí a Matt. Fuimos parte del mismo programa. La Banda fue una experiencia increíble. Yo ni pensé que iba a ganar. Ni siquiera sabía tener una conversación fluida; solo hablaba inglés. Entré porque quería hacerle un homenaje a mi abuelo.

¿Cómo ha sido el poder reconectar con sus fans de Sudamérica?

Extrañaba este reencuentro. Hace como un mes sentía que no estaba conectado con el mundo de la música, me sentía un poco desconectado. Cuando llegué a Perú e hice mi primer show, retomé las fuerzas y las ganas.

¿Hay propuestas para cantar en Ecuador?

De hecho, sí. Ya llegaron. Hay una propuesta para cantar aquí en febrero de 2025.

Más de Joel DeLeón

- Joel Pimentel De León nació el 28 de febrero de 1999.

- Su comida favcorita es la mexicana, en particular los tacos. De Ecuador quedó fascinado por el bolón.

- Como parte de CNCO recibió múltiples premios, incluyendo discos multiplatino por sus éxitos como Reggaetón Lento y Hey DJ. También fue nominado al Latin Grammy.

- Joel ha compartido en entrevistas que uno de sus temores es no aprovechar al máximo su potencial artístico.