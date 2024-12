Antonio Vergara: Los amuletos que lo llevan al Grammy

La música es un lenguaje en sí mismo. No hay duda. Y eso lo reafirma el productor y cantautor ecuatoriano Antonio Vergara quien, al hacer un disco completamente en inglés, logró conectar con un público con el que siempre soñó pero que veía distante. En este encuentro deja ver la pasión por su trabajo, la misma que por la emoción hasta le corta el habla y le hace reír aún más de lo habitual. Quienes lo conocen, lo identifican como positivo y entusiasta.

Pero también nos deja claro que hay algo de superstición en su último trabajo. Y que quienes creen en la suerte dirían que funcionó de maravilla para The fury, su más reciente disco.

Hace unas semanas recibió la distinción más importante de su carrera: una nominación en la categoría de mejor álbum de blues contemporáneo en los Grammy de 2025. Este hecho es doblemente histórico, al ser el primer ecuatoriano nominado como artista principal en un premio de la Academia anglo y el primer hispanoamericano en ser candidato en la categoría de blues, en la cual tradicionalmente solo hay estadounidenses.

The fury es un viaje por la historia de los cantautores del blues, casi una investigación antropológica y musical de cómo se fueron creando sus creencias y motivaciones. Antonio, fanático del género, trasladó todo su sentir en estos 13 temas que ahora compiten entre los oídos de los miembros de la Academia.

¿Cómo sucedió todo? ¿Cuál fue el amuleto que le brindó esa oportunidad? Aquí lo explica.

Los nominados a Mejor álbum de blues contemporáneo

1. Blues Deluxe Vol. 2 - Joe Bonamassa

2. Blame It On Eve - Shemekia Copeland

3. Friendlytown - Steve Cropper & The Midnight Hour

4. Mileage - Ruthie Foster

5 . The Fury - Antonio Vergara

La entrevista con Antonio Vergara

¿Cómo recibió la noticia?

Con mucha emoción, aunque hay un proceso mucho más largo que empieza tiempo atrás. Toda la planificación del disco se realizó en Ecuador y cuenta con varias colaboraciones de artistas internacionales. Me enteré tarde. Un día antes del 8 de noviembre estaba dormido, porque había pasado la madrugada grabando. Al despertar, me di cuenta de que tenía mensajes y llamadas de todas partes. No hemos tenido tiempo de celebrar porque el trabajo apenas comienza: dar a conocer el disco a los miembros de la Academia, que son quienes votan.

Es miembro de la Academia desde hace varios años y también vota. ¿Cómo es el proceso?

Muchos desconocen este proceso. En Ecuador, se menciona que hay artistas ‘prenominados’, pero eso no existe. Cada año presento los trabajos que he realizado, como hacen muchos otros miembros. Si un proyecto logra un gran consenso entre nuestros pares, alcanza la nominación. Por eso no es fácil ingresar. Se estima que somos unos 3.000 miembros, pero no se sabe cuántos votos se necesitan para ganar, esa información es confidencial. No gana quien tiene más ventas o es más conocido, sino quien presenta una propuesta sólida.

Tras la nominación, ¿qué sigue?

Tenemos este mes para gestionar actividades y prepararnos para el periodo de votaciones, que va del 12 de diciembre al 4 de enero. A mí también me toca votar, así que este año no tendré ni Navidad ni Año Nuevo (risas). Los resultados no se revelan hasta el 2 de febrero, durante la ceremonia en Los Ángeles. Estaremos en la ceremonia y en la alfombra roja.

¿Cuántas personas formaron parte del equipo?

Fueron muchas… pero no quiero revelar el número. Un buen jugador no muestra todas sus cartas.

The fury marcó su ingreso de lleno al inglés…

En 2020 lancé un disco de blues contemporáneo en español que funcionó muy bien a nivel internacional. En países como Austria y Alemania me decían que les encantaba la música, pero no me entendían. No tuve otra opción que dar el paso al inglés. Soy defensor del español, pero si quieres proyectarte internacionalmente es necesario adaptarte. Este disco comenzó a trabajarse a finales de 2023.

¿Qué canción marcó el inicio del proyecto?

Las canciones llegan. Estoy acostumbrado a trabajar contra el reloj al producir para otros artistas, este proceso no fue diferente.

¿Le sorprende más estar nominado como intérprete que como productor?

No realmente. Este es mi duodécimo álbum. Afortunadamente, tengo bien definidas mis facetas de artista y productor. Sería genial que esto motive a otros artistas a trabajar conmigo y demostrar que se puede lograr algo increíble.

The fury es el primer álbum latino en un Grammy anglo.

Sí, nunca antes un ecuatoriano había estado en los Grammy, esperamos ser los primeros ganadores. Además, estamos en una categoría emblemática, la de blues. En el historial de esta categoría solo hay estadounidenses y dos ingleses.

Se involucra en un género muy propio de Estados Unidos…

Exactamente. La guitarra eléctrica marcó mi vida, desde niño el blues ha sido uno de mis géneros favoritos. Mi música siempre ha tenido una base de blues, e incorporar el inglés le dio un nuevo impulso. Este logro es como artista, pero también como productor, ingeniero de mezcla y de masterización.

The fury habla mucho de la suerte. ¿Por qué?

El disco busca evocar las tradiciones, supersticiones y fetiches de los blueseros del delta del Misisipi a principios del siglo pasado. El primer tema, My lucky mojo, habla de la bolsita de terciopelo rojo que llevaban como amuleto. La investigación previa fue extensa.

¿Y cuál es su amuleto?

Ninguno. Mi único amuleto es el trabajo duro.

Pero lleva una pulsera verde en la mano. Nunca se la quita.

Es cierto. Incluso tengo la marca del sol. Quizás tenga algo de mística, porque me la regaló una amiga china. Más que un amuleto, lo veo como un objeto de protección.

¿Próximas presentaciones?

Ya tenemos eventos programados para la semana de los Grammy en Los Ángeles.

