Grammy 2025: The Beatles regresan a la lista de nominados

La banda británica compite por Canción del Año e Interpretación Rock, con el tema Now and Then, lanzada en 1973

Hay intérpretes que nunca mueren, a pesar de que ya no estén físicamente con nosotros. Es el caso de The Beatles que, tras 27 años, han sido nominados nuevamente en los Grammy 2025 en dos categorías: Canción del Año y Mejor Interpretación Rock. Esto es gracias a su última canción, Now and then, lanzada en 1973.

Muchos se preguntarán por qué esta candidatura. La respuesta es que llega después de que la banda no recibiera reconocimiento alguno en estos premios desde 1997, cuando se alzaron con tres premios Grammy.

Now and then es una pista que utiliza tecnología de inteligencia artificial para mejorar las grabaciones originales de John Lennon, junto con nuevas contribuciones de Paul McCartney y Ringo Starr.

Esta canción forma parte de un proyecto más amplio que incluye Free as a bird y Real love, creado en los años 90 para reunir material inédito de la banda.

La IA ha sido utilizada para separar sonidos y mejorar la calidad de las grabaciones. Hay que destacar que fue aplicada por el equipo del cineasta neozelandés Peter Jackson, quien ya había utilizado esta tecnología en su documental Get back.

Jackson ha ganado tres premios Óscar, un Globo de Oro y tres BAFTA, entre otros galardones. En 2013 fue nombrado miembro de la prestigiosa Orden de Nueva Zelanda.

Una dura competencia por álbum del año

Casi tres décadas después, la icónica banda británica estará codo a codo en los Grammy 2025 junto a artistas como Beyoncé, quien suma a su récord histórico de nominaciones con 11, alcanzando un total de 99 candidaturas en toda su carrera, aunque nunca ha ganado el premio principal: Álbum del Año.

Para esta nueva edición, la texana espera finalmente obtener el trofeo con Cowboy Carter, en una complicada batalla contra Taylor Swift, con The tortured poets department; Chappell Roan, con The rise and fall of a Midwest Princess; Billie Eilish, con Hit me hard and soft.

En la lista de esta categoría también están los estadounidenses Sabina Carpenter, con Short n’ sweet. y André 3000, con New blue Sun; además del británico Charlie XCX, con Brat.; Jacob Collier, con Djesse Vol. 4. Sin duda, una competencia muy reñida.

La edición 67 de los premios Grammy se celebrará el 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y será transmitida en vivo por Max (antes HBO).

