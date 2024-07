Mar Rendón triunfa en los Premios Heat: le ganó a Juanes, Morat, Maná y otros

La cantante ecuatoriana Mar Rendón sigue cosechando triunfos a nivel internacional y colocando a Ecuador en el mapa global de la música. La noche de este jueves 11 de julio consiguió su primer Premio Heat al ganar la categoría de Mejor Artista Rock.

RELACIONADAS Mar Rendón reúne a 200 marcianos en su primer concierto

"Felicidades a la rockstar de Ecuador, Mar Rendón, por ser la ganadora en la categoría", escribió la cuenta en Instagram del evento. Mar no la tuvo fácil, compitió con grandes estrellas de la música latina como Juanes, Morat, Molotov, Maná, Belanova, Jorge Drexler y Aterciopelados.

"Muy emocionada, la verdad no me lo esperaba. Gracias a todos los marcianos que votaron por mí todos estos días. Gracias por creer en mí, a toda la gente que sigue disfrutando del rock porque el rock no ha muerto ni morirá nunca", fueron las primeras palabras de la ecuatoriana tras recibir el premio Heat.

El abrazo con Dayanara

Una de las presentadoras del evento fue la cantante ecuatoriana Dayanara, quien no pudo contener la emoción al momento de anunciar a la ganadora del Premio Heat a Mejor Artista de Rock, su compatriota Mar Rendón. Ambas se abrazaron cuando Mar subió al escenario a recoger su reconocimiento.

¿Qué son los Premios Heat 2024?

La música latina vibró con fuerza en la décima edición de los Premios Heat Latin Music Awards, una noche llena de ritmo, glamour y reconocimientos a los artistas más destacados del momento. El evento, celebrado en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, República Dominicana, congregó a un sinfín de estrellas y cautivó a la audiencia con presentaciones memorables y premios emocionantes.

Mara Topic: la Miss Universo Ecuador resalta la cultura del país en un video viral Leer más

Mar Rendón, originaria de Guayaquil, Ecuador, cautivó al público con su energía arrolladora y su estilo único que fusiona rock alternativo con elementos de pop y electrónica. Su música, cargada de letras profundas y melodías contagiosas, ha conquistado a miles de fanáticos en todo el continente.

¿Cómo se eligen a los ganadores de los Premios Heat?

A diferencia de otros premios de la industria musical, donde la selección de ganadores recae en un jurado especializado o en la academia, los Premios Heat Latin Music Awards se caracterizan por ser un premio elegido por el público.

Desde sus inicios, los Premios Heat han destacado por ser una premiación donde el público tiene la última palabra. A través de una votación abierta, los fanáticos de la música latina tienen la oportunidad de elegir a sus artistas favoritos en diversas categorías.

Esta modalidad de votación por el público busca que los premios sean un verdadero reflejo de los gustos y preferencias de la comunidad latina. De esta manera, se garantiza que los ganadores sean aquellos artistas que realmente han logrado conectar con su audiencia y que han tenido un impacto significativo en la industria musical.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ