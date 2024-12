Finneas reflexiona sobre su decisión de ir de gira en solitario

Finneas presenta su tour For cryin’ out loud!

El músico y productor Finneas, conocido por haber acompañado a su hermana Billie Eilish en casi toda su carrera, ha optado por no participar en su más reciente gira, Hit me hard and soft: The Tour. En lugar de ello, el artista de 27 años se prepara para emprender su propia gira mundial, que comenzará en enero de 2025.

En una reciente entrevista en el pódcast Therapuss de Jake Shane, Finneas habló sobre la experiencia de no estar de gira con su hermana. “Ha sido agridulce. Solo decidí hacerlo porque sabía que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedo hacer mis propias giras y la de ella simultáneamente, y no quiero impedir que ella salga de gira tanto como quiera hacerlo”, explicó.

El músico también compartió su admiración por el espectáculo que Eilish presenta sin su participación. “La parte positiva ha sido que he visto el show varias veces y es increíble. Creo que su show es espectacular. No pierde nada porque yo no esté allí. Ella es grandiosa, y he salido a tocar una o dos canciones, pero realmente creo que está haciendo el mejor espectáculo que ha hecho nunca. Así que eso es maravilloso”.

Así se lleva Finneas con su hermana BIllie Eilish

Sobre su relación con Eilish mientras están separados por sus respectivas giras, Finneas comentó: “La llamo constantemente. Muchas veces, ella simplemente está descansando, haciendo terapia física y cosas así, como una atleta. Solo me aseguro de que esté bien. Siempre le he dicho, antes de la gira y desde que empezó, ‘Si alguna vez necesitas compañía, me iré a verte, pasaré tiempo contigo en la carretera’”.

Finneas comenzará su gira mundial For cryin’ out loud! en enero, con conciertos iniciales en Australia y Nueva Zelanda. Además, actuará como telonero de Billie Eilish este sábado, 21 de diciembre, en el Kia Forum de Los Ángeles.

Paralelamente a su carrera musical, Finneas también participa como actor en la nueva serie de Peacock, Laid, que ya está disponible en la plataforma.

