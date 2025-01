Chloé Silva: “El cierre de este disco es como la sutura de mis heridas"

“Siempre vamos a tener fantasmas con nosotros”, dice Chloé Silva en esta conversación con EXPRESIONES. No se refiere a lo espectros de otro plano, sino a las dudas, los celos y los rencores que crea la mente en cualquier tipo de relación.

Por eso, este 2025 quiere sacudirse todos estos pensamientos y traumas para crear, más liviana, lo que será su próximo disco que aún está en planificación.

Antes de iniciar un nuevo proyecto, le hace el cierre clave a la etapa de Commodium, el álbum que presentó en 2023 y en el que está incluido Fantasmas en mi cama. De este track se desprende el videoclip que presentó en una sala de cine.

Sentada en una de las butacas del edificio Mz.14 de la Universidad de las Artes, en Guayaquil, y acompañada del director David Grijalva, la cantautora nos presentó esta pieza audiovisual minutos antes de su estreno oficial. Además ofreció detalles de esta etapa de transición en la que deja atrás algunos tormentos y le da la bienvenida a letras de matices tornasol.

Durante estos dos años, a la par del lanzamiento de Commodium, las colaboraciones le han hecho grabar con varios artistas de la escena local.

Cuando colaboro con un artista, no tengo esta idea de que me va a dar algo o me va a beneficiar de alguna forma. Muchas personas sí lo ven así. No está mal, pero yo busco compatibilidad. A mí me importa ponerle mucha cabeza a lo que escribo. Por ejemplo, Alone, con Mojo Myst, fue una canción que me mandó y en la que me dijo que me sintiera libre para escribir mi parte. Pese a que ahora vive en España, fue muy real la conexión y quiero estas cosas que me unan.

Esto habla de su versatilidad. ¿Cómo llega a comprender lo que busca cada artista?

Me acoplo mucho a la visión del artista que me invita desde el momento en que comenzamos a intercambiar maquetas. Con Fiebre presenté Arriba. Fue una canción en la que me dejó divertirme. Y como hago temas que puedo sentir, me acoplo fácil.

¿Qué significa para usted darle cierre a Commodium?

Es el álbum más personal que he hecho. Ninguna canción de antes se compara con lo que he escrito. Darle un cierre es como suturar la herida con los hilos sueltos que he dejado al escribir en mis otros temas. Trata sobre temas de infancia, de entrar a la adultez, las relaciones y sus términos. Esto para mí es como un “ya crecí, ya estoy grande”. Y las cosas te pasan no porque las merezcas, sino porque creces. Cuando estábamos viendo el video, lloré un poquito porque me parece tan hermoso presentarlo y significa mucho para mí.

En este clip hay mucho trabajo actoral. ¿Qué tal la experiencia?

Tuve mucha libertad y en esta filmación estaba dirigida como actriz por David. Te cuento que tengo que empezar a actuar más. Andrés Crespo está haciendo una película y me pidió que fuera parte. En esta oportunidad pude sentirlo un poco más, aunque fue mínimo. La verdad es que aún no me acostumbro, lo mío es cantarle a una cámara.

¿Cuándo habrá nuevas canciones?

Pues hay que esperar… No hay nada próximo por salir. Lo que sí estoy haciendo es escribir mucho. Tengo varias guardadas que saldrán en algún momento.

¿De qué hablarán estos temas próximos?

Este nuevo disco es más divertido. Estoy tratando de salir de esta idea de ser miserable para poder escribir una canción. Las que estoy haciendo son súper entretenidas.

¿Y cómo cree que el público lo reciba?

Quizá sí les sorprenda, pero verán la versatilidad de una artista. Y si la música y la letra son buenas, te van a llegar de alguna forma. Estoy escribiendo en inglés y español, más en este último.

¿Cuántos fantasmas aún le quedan?

Sí quedan. No creo que puedas borrar las cosas que te han pasado. Tienes que vivir con ellos. El mensaje de la canción es: “No sigas cayendo por el mismo estúpido”. Y como todo es una experiencia, no significa que destruiste tu vida por haberla vivido.

Público presente Chloé Silva. Cortesía

Así se grabó fantasmas...

El videoclip de Fantasmas en mi cama nació tras una interacción en redes sociales entre el cineasta David Grijalva (foto) y Chloé Silva. Luego de publicar unas imágenes de la filmación que tuvo para el video Absurdistán, el director ecuatoriano consultó en sus redes quién más quería hacer un clip. Chloé contestó positivamente y, tras intercambiar mensajes, quedaron en que podría hacer la canción que le gustara de su repertorio.

Pero hay una razón personal para que haya sido Fantasmas en mi cama, y David lo cuenta sin pena: “Justo estaba terminando una relación afectiva también, y fue una canción que me abrazó. Mi ex era bailarina, y por eso hay danza. Hay mucho de mi perspectiva y la de Chloé. Aquí ella actúa, lo hace muy bien”, cuenta.

Esta producción audiovisual, hecha en la escuela Lexa y con la calidad de Sony, también permitió que el creativo pudiera ahondar en su investigación dentro de lo audiovisual. “Son los espacios vacíos, los escenarios caja negra que son como un sueño y se prestan para la imaginación. Un recurso muy usado por David Lynch, uno de los directores favoritos de Chloé”.

La filmación duró más de ocho horas.

