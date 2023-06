Tres chicas se toman esta sección con sus más nuevos lanzamientos. Neoma, Sara Ontaneda y Chloé Silva muestran sus modernas propuestas y esta columna se las detalla para que las sume a su lista de reproducción.

Commodium (Chloé Silva)

El nuevo álbum de Chloé Silva llamado Commodium ya está disponible en plataformas. La cantautora lo presentó el pasado fin de semana en un evento en el que se dieron cita sus fanáticos. Por eso agradeció a todos los presentes en su fiesta de lanzamiento. “Pude verles las caras, y saber que el esfuerzo que estoy haciendo ustedes lo sienten. Saber que estoy creando cualquier tipo de impacto es lo único que he querido toda mi vida. He pasado años queriendo hacer algo que me define como artista y este disco es mi carta de presentación al mundo”, señala.

José Rosero es el productor del álbum y la parte visual estuvo a cargo de Carlos Loor. Commodium salió bajo el sello de Poli Music”.

Lento (Neoma)

Lento se estrena luego de Nublad, el último single que sacó la artista. En esta nueva etapa, Neoma abraza sus raíces hispanas y la cultura ecuatoriana. Lo hace fusionando sus influencias de los diversos lugares que ha visitado y su nueva realidad.

Como parte de la promoción de este sencillo, Neoma abrirá el concierto de la cantante mexicana Carla Morrison este 19 de agosto.

Qué pretendes hacer conmigo (Sara Ontaneda)

El estilo lo-fi está triunfando en internet y se apega muy bien a la propuesta de Sara Ontaneda. La artista de indie pop se apropia de este sonido que tiene una estética casera. Qué pretendes hacer conmigo es escrita y producida por Sara.

“Es una canción sobre situationships”, explica la artista y resalta que es para “saber cuándo es el momento correcto de abandonar esa relación casual”. Sebastián Ontaneda y Juan Pablo Rivas estuvieron a cargo de la producción.