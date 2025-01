Sergio Sacoto: “Mi fórmula para hacer música es cero queja y mucho trabajo”

“Hoy que te vi partir, con aquel nuevo amor, solo pude asentir, desearte lo mejor”, dicen los primeros versos de 'Anhelos rotos', la canción más reciente del afamado músico quiteño Sergio Sacoto.

Los primeros acordes se asemejan a una de sus populares baladas, pero breve segundos después, el tema da un giro hacia la cumbia, la primera de su carrera.

Expreso Playlist: Los álbumes más top del 2024 Leer más

“Nunca se me habría ocurrido hacer una cumbia. La gente cree que soy baladista o rockero, pero no cumbiero. Sin embargo, la canción lo pedía y yo solo la dejé ser. Ese tipo de relación libre y sin expectativas es lo que siento que hace a las canciones más poderosas”, reflexiona el artista.

Sacoto recibe a Expresiones en su estudio en Lumbisi, en la capital, donde habla sobre los proyectos que concreto en 2024, un año lleno de novedades, entre ella un concierto monumental con el que celebró sus 56 años, y una colaboración con otra icónica banda ecuatoriana: Los Intrépidos, y aborda las novedades de 2025: un nuevo álbum.

Anhelos rotos es el primer sencillo de un álbum que se viene este año. ¿Cómo se gestó esta nueva propuesta?

No fue algo planificado, honestamente. El año pasado saqué ‘Uno Vuelve: Homenaje a Cruks en Karnak’, un disco que tiene nuevas versiones de los temas más queridos de los Crucks. Fue un proyecto muy largo. Desde que empecé hasta que salió el disco fueron como tres años. Creo que fue tan largo porque eran canciones que tuvieron una vida, una relación con el público y conmigo super fuertes y me costó un montón Hay canciones que tenían como dieciocho versiones.

Sin embargo, un poco como hasta para distraerme de ese proyecto, compuse muchísimo y este disco está conformado por temas de esa etapa que estaban represados.

Lee también: Bad Bunny anuncia nuevo álbum; DTmF: ¿cuándo saldrá?

Y justo ese primer sencillo es una cumbia, algo que nadie se esperaba...

¡Sí! Este disco lo he ido trabajando muy relajado y muy libre. Lo que más me gusta es eso, que rinde homenaje a la primera parte de mi carrera. Mi primeras puestas en escena eran así, donde hacía lo que se suponía que no había que hacer, y siento que he regresado un poco a eso, a esa chispa, esa locura que tenía cuando recién empecé.

¿Es un regreso a tus orígenes entonces?

Sí. Siento que a veces conviene regresar a los orígenes, hacer un resumen de dónde estás, cómo llegaste y de qué te falta. Liberarte de lo que se supone que debías hacer te da un montón de armas y un montón de retos. Siento que en este momento de mi vida estoy reencontrándome con ese artista que era al principio.

¿Y qué viene primero, la letra o la melodía?

A veces la letra y el ritmo vienen juntas, pero en mi caso, vienen primero las melodías. A veces están acompañadas de una u otra palabra, pero por lo general viene la melodía primero. He estado escuchando mucho pop de los ochenta, de los setenta, hasta de los años cincuenta, y mi intención no fue ponerle cumbia a un tema, por ejemplo, pero es lo que fue saliendo.

Finneas reflexiona sobre su decisión de ir de gira en solitario Leer más

¿Dejas que la canción te vaya guiando?

Sí. Verás, esta ha sido una época de mucho cambio para la música en el mundo. Siento que se han ido liberando las tendencias. El hecho de que todo sea tan parecido, tan simple y tan regurgitado ha hecho que los artistas más independientes, que somos más consecuentes con la creatividad, nos hayamos liberado de todo lo que ‘debería ser’ la música y nos dejemos llevar sin tener que cumplir con una moda.

¿Qué ha significado este cambio para tu público?

Creo que he podido sorprender y eso me ha dado mucho. Es algo que me hace súper feliz. Siento que el público se ha refrescado mucho con los cambios que he ido haciendo. Hay artistas que empezaron como yo, en los noventa, y se quedaron con su público de los noventa, pero siento que como mi música ha cambiado tanto con los años, tengo un montón de públicos diferentes.

O sea que tienes fans que no tienen idea de qué era Cruks en Karnak...

¡Sí! Un montón. Hay gente jovencita que me descubre ahora y ama mis covers y no sabe que hubo una versión anterior de ese mismo tema, y eso me gusta. Una cosa loquísima es que he tenido shows donde hay hijos, nietos y abuelos y eso me encanta. Me encanta que mis públicos sean multigeneracionales.

Te puede interesar: Adolfo Olivares, un ciclón salsero 'invadiendo' la rockola

¿Consideras que siempre estás haciendo algo nuevo?

Totalmente. Nunca me quedo quieto. Siempre estoy componiendo, siempre estoy creando.

En 2023 el artista lanzó un disco en homenaje a los temas más conocidos de Cruks en Karnak. Franklin Jacome

En 2024, por ejemplo, además de tus composiciones también colaboraste con Los Intrépidos...

Exacto. Fue una coincidencia muy grata. Sebastián Percal vino a producir su nuevo disco, lo fui a visitar y en ese encuentro surgió la idea de colaborar, y fue muy acertada, porque la canción quedó buenísima.

Pese a ello, hay quienes dicen que ser artista en Ecuador es un suplicio. ¿Qué opinas de eso?

Allison: “No hemos dejado de ser inocentes” Leer más

Ecuador es un país difícil para el arte, eso no lo niego. Pero en mi caso personal, mi fórmula es cero queja y mucho trabajo. Nunca voy a esperar que el estado me regale nada o que me contrate para poder vivir de la música. Es normal quejarse, pero no podemos quedarnos clavados en eso.

Del pasado al presente; curiosidades del artista

¿Cuál es la canción que más te piden?

Al Borde

¿Te cansa que te la pidan?

Para nada. Más bien me halaga y me alegra que a la gente le guste tanto.

¿Cuáles son los artistas más escuchados en tu Spotify?

John Williams, Bernard Hermann y Frank Sinatra.

¿Qué podemos esperar de tu música en este nuevo año?

Más canciones. El próximo tema saldrá en febrero, y así se irán sumando las nuevas canciones del álbum.

¿Quién es Sergio Sacoto?

Es músico, cantante, compositor y productor. Fue creador, compositor, productor y vocalista del desaparecido grupo Cruks en Karnak considerada, la banda de rock fusión ecuatoriana más importante de todos los tiempos.

En 2011 lanzó su primer álbum como solista, ‘Nada es lo que parece’. le siguieron los discos ‘En la oscuridad’, ‘Solo’ y ‘Uno vuelve’. En 2024 ganó el Premio Colibrí a la mejor música de documental por su canción “Aunque no me conozcas” del documental La cima de la vida, aunque no me recuerdes

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!