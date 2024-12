Allison: “No hemos dejado de ser inocentes”

Hay música que marca una generación y de eso puede estar satisfecho el grupo mexicano Allison. El pop punk en español de principios del 2000 está ligado a su nombre, y veinte años después sigue renovándose y experimentando con canciones que provienen de su inocente manera de crear.

Nathaly Quiñónez regresa a Ecuador por su Foto Expresión Leer más

El cuarteto actualmente tiene dos proyectos en los que ha centrado sus esfuerzos artísticos. El primero es el disco acústico desde el Teatro Metropólitan, uno de los más representativos del centro histórico de la capital mexicana. Y también está el comienzo de lo que será su nuevo disco, Yo fui un fresón rebelde adolescente, que verá la luz completo este 2025.

Israel ‘Fear’ Jarquín, guitarrista principal de la agrupación, fue quien tuvo este encuentro con EXPRESIONES, en el que repasó las motivaciones de recoger todos los éxitos de la carrera del grupo y darles una nueva vida, lo cual demuestra la maduración que han tenido como individuos y artistas.

Allison y su madurez

¿Cómo inició este proyecto del disco acústico?

Un disco acústico llega a una agrupación cuando está lista, cuando hay cierta madurez. Si haces un recuento de cómo nacen estos proyectos, es porque tienen cierto nivel. Nos sentimos muy felices. Estamos llenos de trabajo y contentos de haber podido este año reconectar con nuestros fans de Latinoamérica, incluyendo Ecuador.

¿Cómo define a este disco?

Es especial y difícil de explicar, porque la palabra ‘acústico’ puede ser ambigua. Conectamos con un cuarteto de cuerdas, un mariachi. Las canciones no solo las tocamos en acústico, sino que pensamos en reversiones. Llegaron a un lugar donde jamás las habíamos visto.

Eugenio Derbez critica la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez Leer más

Allison tiene un sonido fuerte y alegre, pero con este proyecto se nota una madurez. Bajan un poco las revoluciones para darles a las canciones una nueva intención.

Somos una generación que ha crecido con música, gritando temas muy fuertes. Ahora ya somos adultos, pero nos gusta el punk rock. En estos días abrimos el show de Blink 182 y ahí nos dimos cuenta de que la gente tiene muchas ganas de disfrutar de aquello con lo que creció. Y queríamos hacer un homenaje a nuestros temas. Son 16 tracks con una nueva esencia. Nos dimos cuenta también de que los gritos del público siempre han sido parte de la banda, como la voz, como un instrumento más. Eso queríamos plasmar.

Nuevo disco por estrenarse

Yo fui un fresón rebelde adolescente es el nombre del álbum que saldrá el próximo año. ¿Se identificaban con esta descripción en su juventud?

Este álbum es un tributo a una de las bandas que nos gustan, Los Fresones Rebeldes, de España. Nuestras canciones coincidentemente siempre abren en la mayor. Incluso tenemos temáticas similares. Por eso hicimos nuestra reinterpretación de La inocente.

¿Cuándo dejaron de ser inocentes en la industria musical?

No hemos dejado de ser inocentes. Todavía somos inocentes. Me gusta pensar que lo somos porque es algo muy lindo. Esta palabra puede hacerte pensar que no habrá nada malo nunca.

Vicente Fernández dejó listas más de 300 canciones para su legado Leer más

Punkeros siempre...

¿Cuál de las canciones les sorprendió más en su edición final?

Las canciones pesadas al llevarlas a lo acústico, eso fue lo que más nos sorprendió, entre ellas Matar o morir. El cover de Amor eterno de Juan Gabriel, con quien la cantamos en uno de sus discos de duetos, significa mucho para nosotros y la volvimos a interpretar. Nos toca fibras muy especiales.

Los fans del punk rock son muy puristas. No les gusta que toquen los temas de forma distinta a como fueron concebidos. ¿Cree que han ido relajándose con respecto a eso?

Sí. La gente tiene más empatía. Creo que a lo largo de los festivales en los que hemos participado, nos hemos dado cuenta de que los géneros pueden convivir. Los covers son una forma de honrar esas canciones. Yo como guitarrista quisiera tocar todos los temas que me gustan.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!