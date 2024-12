Vicente Fernández dejó listas más de 300 canciones para su legado

Fueron casi 60 años de actividad artística. Aunque Vicente Fernández (1940 2021) no se encuentre de forma terrenal, no significa que esta no siga aumentando. Es por eso que como el buen previsor que fue, según asegura su primogénito Vicente Fernández Jr., hay mucha más música en camino, y el álbum que acaba de lanzar es solo uno de los tantos proyectos que dejó aprobados.

Ángela Aguilar recibe reconocimiento a la Mujer del Año Leer más

Es por eso que desde el 29 de noviembre está disponible el disco Vicente Fernández con banda, un proyecto inédito que presenta los primeros temas del artista en este estilo musical. Todas las plataformas digitales se hicieron eco de este estreno, que refuerza el nombre de uno de los ídolos de la música mexicana.

El disco fue grabado hace más de dos décadas y ha permanecido como uno de los proyectos más resguardados por la familia Fernández y su disquera, Sony Music México. Este lanzamiento marca un momento significativo en la carrera de Vicente Fernández, conocido como el Ídolo de México y una figura fundamental del mariachi.

Vicente Fernández Jr. explica el retraso del álbum Vicente Fernández con banda

Ana Gabriel sigue de gira por América Latina y dice que se casó Leer más

Vicente Fernández Jr. explicó que la publicación del disco se retrasó debido a los desafíos de combinar un mariachi en vivo con una banda completa, especialmente en una época en la que la realización de conciertos estaba estrechamente vinculada al lanzamiento de nuevos materiales. “Se decidió esperar al momento adecuado, entre otras cosas, por los retos que implicaba tener en vivo al mariachi y además a una banda completa”, explicó Fernández Jr.

Con el paso de los años, las pistas originales fueron revisadas y actualizadas con la participación de Beto Lizárraga, manteniendo fielmente los arreglos originales.

En esta entrevista exclusiva con EXPRESIONES, el potrillo mayor ahonda en los detalles de este proyecto, que se desprende de las más de 300 canciones que dejó grabadas su padre.

Así se grabó el disco póstumo de Vicente Fernández

¿Cómo fue la selección de estos 13 temas? ¿Quedaron grabados, se usó inteligencia artificial?

Tajantemente descarto la idea de haber usado inteligencia artificial. Nunca hemos trabajado con esa tecnología con alguno de los integrantes de esta familia. Es un proyecto que se hizo aproximadamente en el 2010 y fue avalado por mi padre. Él mismo escogió las canciones y las tenía pensadas para ser lanzadas en la posteridad, cuando fuera el momento adecuado. Vicente Fernández con Banda aparece como una deuda con todos los amantes del género de la banda sinaloense.

Christian Nodal enfrenta una demanda con Universal Music México Leer más

En los últimos años, la música mexicana ha tenido un gran auge a nivel mundial. ¿Cómo ve este despunte?

Yo estoy muy orgulloso de lo que pasa con la música (mexicana), que también incluye a la de mi padre. Hay nuevas generaciones que están escuchando lo que hizo mi padre. También hago la aclaración de que mi papá siempre fue amante de la música de banda sinaloense, ya que hay muchos comentarios en redes que aseguran lo contrario. En este proyecto también participó Omar Loredo, quien utilizó las consolas de última tecnología con las que se puede grabar a muchos más participantes y más músicos. Beto Lizárraga, nieto del fundador de la Banda El Recodo, fue otro de los encargados del proceso de grabación.

¿Cuál es la diferencia entre banda, ranchera y otros subgéneros?

Mi padre fue uno de los que llevaron el estandarte del mariachi. Fue lo que representó dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero existen otros géneros en cada estado de México. Son un sinfín de sonidos y con muchos años. Todos guardados en el gusto del público. Actualmente hay una nueva ramificación, que son los corridos tumbados. Todos tienen razón de ser y el sol sale para todos.

Además de estas 13 canciones, hay otras 300 más por salir.

Así es. Mi padre fue muy previsor y, por el amor que le tiene a su público, siguió grabando canciones. Hay música para las nuevas generaciones y para quienes amaron su voz.

¿Cuál es el concepto más importante de este nuevo disco?

El acompañamiento de la banda sinaloense.

Vicente Fernández en números

El legado musical de Vicente Fernández también se refleja en las plataformas digitales, un recurso tecnológico que él no llegó a utilizar ampliamente, pero permite que las nuevas generaciones siguen escuchando su aporte.

70 millones de discos vendidos y múltiples premios.

4 premios Grammy y 9 Latin Grammy.

40 millones de escuchas durante el 2024.

182 países alcanzó su música en Spotify.

RELACIONADAS

1,5 mil millones de reproducciones obtuvo este año.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!