Ángela Aguilar recibe reconocimiento a la Mujer del Año

Luego de una larga controversia, la revista Glamour entregó el reconocimiento de Mujer del Año a la cantante mexicana Ángela Aguilar. Durante las últimas semanas, desde que se anunciara que la artista recibiría este galardón, varios usuarios en redes sociales expresaron su descontento, argumentando que no lo merecía. Incluso se recolectaron firmas para solicitar que la revista retirara a Aguilar de esta categoría. Se alcanzaron casi 60.000 firmas.

Tras estas reacciones, el medio eliminó de su página de Instagram la imagen que anunciaba su nominación, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que se había cancelado el reconocimiento. Sin embargo, el 13 de noviembre se llevó a cabo el evento donde se le otorgó el premio en la categoría Women of the Year (Regional Music ).

Ángela Aguilar ofreció un breve discurso durante el evento, en el que agradeció la nominación y compartió un poco sobre su carrera. "Gracias a ustedes tengo más recuerdos que vida, y me llevo esto como uno más. Como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para merecerlo", expresó la artista al concluir su intervención.

Women of the Year, evento que reúne a mujeres talentosas

Women of the Year es un reconocimiento organizado por la revista Glamour desde 1990. Este evento honra a mujeres destacadas de diversos campos que han realizado contribuciones significativas en sus respectivas áreas y en la sociedad en general. La ceremonia se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para visibilizar el liderazgo femenino y promover el empoderamiento de la mujer.

Los galardones se entregan en categorías como entretenimiento, deportes, ciencia y tecnología, moda y belleza, activismo y filantropía y negocios. La finalidad de este evento es reconocer el trabajo y el impacto significativo de estas mujeres en la vida de otras personas, inspirando a futuras generaciones.

Entre las galardonadas se incluyen figuras como Bu Cuarón, quien fue reconocida como "Estrella en Ascenso" y Dulce María, premiada por su liderazgo en el empoderamiento femenino. Galilea Montijo fue galardonada como "Ícono Revolucionario de Belleza" y Mabel Cadena como "Creadora de Cambio" por su trabajo en la visibilización de las mujeres latinas.

