Jorge Rausch en Ecuador: “En la cocinada no fallo tanto ya…”

¿Cuántas hamburguesas come al día Jorge Rausch? Es una pregunta para la cual ni él tiene respuesta. Hacemos hincapié en este platillo en esta ocasión puesto que es por la Ruta de las Hamburguesas (9 al 12 de diciembre) que visita el país. Es un recorrido por varios de los restaurantes que participaron en la última edición de Burger Show este año. Por lo que desde las carnes más jugosas hasta las salsas más intrépidas estuvieron presentes durante los tres días que permaneció en Ecuador.

Pero este es su día a día, probar sabores, olores y texturas. Y más cuando graba MasterChef, el reality que lo volvió una celebridad en Colombia, Ecuador y gran parte de América Latina.

Como un entremés nos dio esta entrevista, para refrescar el paladar y también para calmar el ajetreo que tuvo en su día, el cual empezó en Loja muy temprano. En esta charla, con la puesta del sol como compañía, el chef bogotano de 53 años compartió su visión de la carrera y también de la fama.

Aunque de MasterChef Celebrity no habla. Es un tema tan filudo como sus cuchillos. Pero no es por nada malo, solo que no quiere revelar spoilers.

Jorge Rausch comparte con los organizadores de Burger Show en el resturante Comar Bites de Guayaquil. Francisco Flores// EXPRESO

Jorge Rausch quiere apostar por el emprendedor ecuatoriano

¿Qué almorzó hoy?

Hamburguesas. Es lo que he comido todo el día. Ayer también.

¿Cómo hace para que quitarse esos sabores que pueden saturarlo?

Estamos probando hamburguesas en Ecuador que son espectaculares. Pero en MasterChef, ¡hijuemadre!, tomar agüita, no hay más qué hacer.

¿Y en su día a día cómo se da gusto a la hora de comer?

Bueno, cuando estoy viajando, me gusta ir a buenos restaurantes. En mis días comunes como algo muy sencillo. Incluso, varias veces a la semana hago ayuno intermitente.

¿Qué sabor le satura más?

El comino. Pero cuando está bien puesto no pasa nada.

En alguna ocasión comentó que nunca se había considerado bueno en nada hasta que la cocina llegó a su vida

Así es. Y después de 25 años siendo cocinero, me di cuenta de que no soy bueno en nada. Ni siquiera cocinando… Cada vez uno se da cuenta de que mientras más sabe, menos sabe. Y cuando uno se cree bueno en algo, siempre hay otro mejor.

¿En qué cree que falla más?

En la cocinada no fallo tanto ya… Pero ya fallé mucho. Aún se me quema el arroz y me corto los dedos.

¿Y en la gestión empresarial?

Sí. Ahí sí. El secreto del éxito es que más del 70 % de lo que hagas funcione.

¿Apostaría por abrir una sucursal del Criterión acá?

No sé si Criterión, pero sí otro restaurante. Ojalá sea pronto. Toca estudiar el mercado para saber qué poner, pero sería de alta cocina.

¿Qué opina del mercado ecuatoriano?

¡Es fantástico! Sé que las personas en Ecuador están frustradas porque la situación está difícil, pero eso va a pasar. Los fundamentos son buenos con una economía dolarizada. Por eso le apuesto a Ecuador.

¿Pero cocinaría al luz de las velas?

Obvio. Me ha tocado mil veces.

¿Y si se le va el gas?

Así sí es difícil. Sin luz sí se puede.

"Lo que tenía que hacer en los restaurantes de alta cocina ya lo logré. Ya tengo los premios. La ‘tele’ es el momento". Jorge Rausch

Jorge Rausch no se llena aún de Masterchef

¿A sus hijas Emma y Gabriela también les gusta la cocina?

Cocinan sus cositas, Emma un poco más. Ella tiene un paladar muy afilado. Es mi mayor crítica. Posiblemente por ser reconocido la gente no me dice las cosas y ellas son mi polo a tierra.

Es youtuber aunque no lo haya buscado. ¿Cómo se lleva con las redes?

Tengo mi placa plateada. Yo impulso mi contenido en redes. Manejo mis perfiles a mi antojo, pero el canal de YouTube si está con una gente especializada. Yo monetizo bien y hay que seguir metiéndole al mundo digital porque ese es el futuro.

Dentro del mundo gastronómico, ¿qué le falta por hacer antes de que se retire?

Lo que tenía que hacer en los restaurantes de alta cocina ya lo logré. Ya tengo los premios. La ‘tele’ es el momento. Y también poder enseñarle a la gente. Seguir apoyando a los emprendedores y darles mi conocimiento para seguir adelante.

Son tres ediciones de Burger Show. ¿Cómo ve el alma del emprendimiento en Ecuador?

Es mejor acá (Ecuador) el impulso por emprender. En Guayaquil es un boom.

¿Qué le falta a Ecuador para destacar en gastronomía?

Es la pregunta del millón. Perú pegó primero y por eso pega dos veces. Yo creo que hay dos aristas: la comida ecuatoriana en Ecuador y otra en el extranjero. Dentro del país hay un buen movimiento. Quito se está convirtiendo en un destino gastronómico local. Pero exportarla es lo que se nos ha complicado, tanto a Colombia como a Ecuador. Aquí se come muy bien. Yo creo que la gastronomía que exporta México, Argentina, Perú… es muy sencilla y fácil de entender. Hay que tomar como ejemplo lo que hicieron los cantantes de mi país. Por ejemplo, Carlos Vives usa el vallenato y lo volvió internacional, encontró la forma de que todos lo comprendan.

MasterChef es pasional. El público llena de lo positivo y negativo las redes…

El ‘hate’ me ha llegado mucho. A mí me han dado durísimo. Ya he hecho 18 temporadas. La gente se siente propietaria del formato. Y eso es lindo.

¿A cuántos de los participantes le ha cogido cariño?

A todos. Todos son buenos alumnos y seguimos con relaciones muy cordiales cuando termina todo.

¿Hasta cuándo MasterChef en su vida?

Hasta que haya...

