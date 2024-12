Ren Kai se roba las miradas en MasterChef Celebrity: Estos son los memes en redes

El cantante Ren Kai, quien actualmente forma parte de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, ha cautivado a la audiencia no solo por su habilidad en la cocina, sino también por su carisma y atractivo físico.

En redes sociales, especialmente entre las usuarias, ha crecido el apoyo hacia él, pues expresan su preocupación cada vez que el carismático joven se enfrenta a un reto de eliminación.

A muchos les ha quedado claro que no solo lo ven como un competidor talentoso, sino como una figura de la que no quieren despedirse, ya que, como muchos comentan, "es guapo" y tienen claro que el programa "no sería lo mismo sin él".

Los memes que circulan en plataformas como Twitter e Instagram no dejan de resaltar este entusiasmo, haciendo referencia tanto a sus habilidades culinarias como a su presencia en pantalla.

En el epidosio de este 5 de diciembre, Ren Kai se salvó de un reto de eliminación y hasta recibió un simpático "cachetito" del chef Jorge Rausch, lo que generó aún más reacciones de sus seguidores.

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que el público expresa su simpatía por el cantante y la importancia que tiene para ellos en la competencia, mezclando humor y apoyo incondicional.

¿Quién es Ren Kai?

El participante de 31 año es un cantante ecuatoriano de raíces chinas, conocido por su trabajo como vocalista del dúo electropop The Cit, antes de comenzar su carrera como solista en 2018.

Ha ganado popularidad con canciones como La Verdad y Parece mentira, que han sido éxitos en las radios del país y suman millones de reproducciones. La música de Ren Kai fusiona influencias latinas y asiáticas, y él se destaca por cantar en varios idiomas como español, mandarín e inglés.

Esto lo demuestra en su reciente trabajo, Flow, en el que canta en "Chinol", como él le llama a la mezcla entre ambos idiomas. Durante el reality, el cantante ya ha demostrado varias veces su talento vocal, con lo que ha hecho disfrutar a los jueces y sus compañeros de elenco.

Entre sus discos más destacados están Amor Inconcluso, estrenada en 2021, y Amor Infinito, en 2022. En ambos lanzamientos, el cantante explora temas sobre el amor y las relaciones.

