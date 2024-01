Ren Kai, entre lo ecléctico y lo neutral

Ser cantante no es una profesión para personas que no se arriesgan, y Ren Kai deja muy en claro eso. Desde los inicios, en su infancia, ha tenido que afrontar grandes retos por seguir sus sueños en la escena musical. Pasó de las baladas a la pantalla de TC en su faceta como actor, para volver a la música y toparse con las puertas cerradas en la pandemia. Pero eso no lo detuvo.

Ren Kai, su música une culturas Leer más

Desde hace un par de años ha resurgido gracias a su canción ‘Dancing in the dark’, un pop con melodías asiáticas que se distingue porque utiliza en ella los tres idiomas que sabe a la perfección: español, inglés y chino. Lenguas que han formado parte de su vida gracias a que su mamá es ecuatoriana y su padre chino.

Esa melodía le abrió nuevas puertas y también ha superado grandes retos, como la adaptación a otros ritmos, la búsqueda de disqueras y los cambios de look que hoy comparte con SEMANA. “Me gusta la comodidad y eso me ha llevado a utilizar prendas relativamente grandes y que también van de la mano con los cortes oversize”, explica Ren Kai, quien lleva una pantaloneta de tela café con relieves y una camiseta negra amplia.

Entre cambios de géneros y ropa

En su momento llegó a vestir looks que se verían muy bien en un artista de género urbano, tras haber lanzado sencillos que se inclinaban más al mercado latino, luciendo camisetas de estampados estridentes, jeans y sneakers. En la actualidad, gracias a haber firmado con la disquera Sony Music Entertainment China, un logro por el que luchó por muchos años, se ha encontrado con nuevos asesores que han impulsado su faceta como artista.

Hoy, Ren Kai fusiona ese lado tranquilo que lo caracteriza con su vestimenta, en la que predominan los cortes fuera de lo común, como rectos, de tallas más grandes o con adornos colgantes, en tonalidades que a él le agradan mucho, como el negro, azul y colores que encuentra en la naturaleza, desde un verde olivo hasta los cafés, grises y terracotas.

El color negro y las chaquetas son los que más llenan su clóset zaky monroe @zaky.monroe

El cuidado oriental

No solo el vestuario capta su atención sino también el cuidado de la piel. “Me di cuenta de que allá tienen más conocimientos de cómo potenciar los rasgos asiáticos, porque creo que la industria de la belleza, mientras va conociendo a ciertos estereotipos, aprende a superarse cada día”, expresa.

Comparte también que desde que incursionó en los tratamientos del Oriente, ha empezado a incorporar más productos para tratamientos de belleza como jabones, sérums y cremas hidratantes para cuidar su cutis.

No te pierdas: Patricia Trujillo: “En diciembre me doy el lujo de brillar más”

Es conocido que en la industria china la belleza es un rubro muy importante y por eso añade que está dispuesto a aventurarse a experimentar con los tratamientos de colágeno. Y de ser necesario, tinturarse el cabello.

Nuevos caminos

Aunque sus cambios han sido pequeños pero de gran peso. Ren Kai ahora, a pocos días de volver a China para continuar con el lanzamiento de sus nuevas canciones de la mano de productores extranjeros, se encuentra muy emocionado y con expectativas por saber qué le espera en este 2024, en un ambiente novedoso pero familiar.

Más sobre él

Su nueva balada en chino y español se llama ‘Protagonista’. Sus outfits favoritos siempre son en capas. Lo que más tiene en su clóset son chaquetas. Aprendió a maquillarse cuando trabajaba para TC.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!