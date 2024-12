Maykel: "He renunciado a personas envidiosas"

Nacido en Tosagua, Manabí, desde que era niño Maykel se involucró en la música. Su madre y sus hermanas (Michele y Valeska) cantan. A los 26 años puede decir con orgullo que es un artista ‘a prueba de todo’.

Siendo un adolescente vivió el divorcio de sus progenitores (Jacqueline y Mauricio), lo que lo hizo asumir responsabilidades de adulto y en 2019 sufrió una parálisis facial.

Acaba de lanzar el tema Renuncié y tras ello corrió el rumor de que se retiraba de la música. Durante el mes de diciembre con el equipo del productor Jorge Luis Bohórquez canta villancicos en los centros comerciales. En 2025 se vienen colaboraciones con colegas extranjeros.

A sus 26 años, tiene mucho que ofrecer musicalmente. ¿No existe intención de abandonar la carrera?

Fue un rumor, porque mi reciente canción se llama Renuncié, una bachata de mi autoría. El dominicano Eddie Pérez la masterizó, con las guitarras de Tito Macías, quien es mi mentor. Los arreglos fueron hechos en Ecuador y República Dominicana. También hay un video grabado en Costa Rica, donde he ofrecido conciertos y he estado de gira. Allá nos quieren mucho, he participado en teletones. Cuando se regó esa noticia se armó el relajo y las fanáticas preguntaban las razones por las que me quería retirar de la música. No es así.

Haciendo alusión al nombre de la canción, ¿a qué ha renunciado Maykel en 2024?

Es necesario renunciar a todo lo que nos hace daño, ya sea en el trabajo, amor o a amistades. Tenía que renunciar al pasado y empezar otra etapa. A mi edad en esta carrera he visto de todo, ya sé qué es bueno y qué es malo. Mi carrera sigue viva y vigente porque he tomado buenas decisiones y me he rodeado de buena gente. He renunciado a personas envidiosas. Siento que la música me mueve.

¿Es decir que ha sentido esa mala vibra?

¡Claro que sí! Ya tengo diez años de carrera, empecé en 2014. Este año ha sido duro, creo que todos hemos sentido como una nube negra encima de la cabeza. La sociedad y la industria musical del país han estado así, apagadas y decepcionadas. Traigo mi música para alegrar, ahora los artistas hacen canciones pasajeras.

Vivió un momento duro cuando en 2019 sufrió una parálisis facial. Por fortuna, no le han quedado secuelas.

No quisiera que a nadie le pase. Siempre recomiendo la acupuntura en estos casos. El día anterior sentí un dolor debajo del oído, escuchaba más fuerte. Mi oído se agudizó, ahora en una discoteca no puedo quedarme mucho tiempo, me fastidia el ruido. Cuando viajé a España, me agobiaba el hablar fuerte de los españoles. Antes no se conocía la palabra depresión; siento que los jóvenes necesitan ser escuchados, no hablan por miedo y en ese miedo la depresión ataca. Por ello, lo mejor es hacer algo que nos ayude a sacar las palabras. Lo hago con la música. El doctor me dijo que en un mes me iba a recuperar, pero no se dio porque cargaba mucho estrés encima. El lado derecho de mi cara se paralizó, estuve nueve meses así. No ofrecí conciertos, no podía cantar, me asusté y caí en depresión. Mi tratamiento médico y Dios me ayudaron.

Un joven de esa edad jamás cree que le puede ocurrir algo así. ¿Cuál es la lección aprendida?

Aprendí que también debemos pensar en nosotros mismos. La gente de buen corazón siempre está ahí, pendiente de los otros. Maykel se metió en muchas cargas. A los 14 años viví el divorcio de mis padres, asumí responsabilidades de adulto, como llevar la comida a la casa. No había vivido lo suficiente. Todo lo que pasé me hizo ser la persona que soy.

Colaboraciones con colegas extranjeros

El cantante no tiene previsto retirarse de la música. Por el contrario, planifica crear más temas en 2025.

Son muchos los que quieren ser parte del equipo del productor Jorge Luis Bohórquez. Sin embargo, pocos los consiguen: Daniel Betancourth, Jorge Luis del Hierro, Gianpiero y usted.

Nosotros hicimos carrera musical en los tiempos del disco, una bendición. Ya no los hay. El mío fue A prueba de todo. Siempre recuerdo una frase de Jorge Luis, “no es escribir canciones, es parir una canción”. Ese tema me llevó a muchas partes del mundo, Costa Rica, España, Estados Unidos, Italia, Colombia... Logramos entrar en ese grupo porque hemos trabajado muy duro. Viajaba de Manabí a Guayaquil en bus, me robaron un montón de veces, las pistas y hasta los zapatos, una vez llegué en medias. Ya no quería venir. La industria musical ha cambiado mucho. Existe un compromiso, una misión: hacer buena música.

Entre los elegidos de Jorge Luis Bohórquez

¿Qué aprendió de Bohórquez?

El amor por lo que hacemos, por el trabajo. No es una cuestión de dinero, es crecer, aprovechar oportunidades. Mucha gente ha hecho de su vida mis canciones. Me dicen que se enamoraron con ellas o que su hijo se llama Maykel por mí. Eso es algo muy lindo.

Llegó diciembre y usted está muy ocupado cantando villancicos...

(Risas) Siempre lo he hecho. Mi primera canción grabada no fue A prueba de todo, sino Sencillo de corazón, un villancico que me lo piden en los pueblos o ciudades. Lo cantan chicos y grandes. Nos presentamos en los centros comerciales en los que encienden el árbol de Navidad. Mañana iremos a La Libertad, el domingo a Manta. Con Gianpiero estamos de gira (Entre panas).

¿Qué tiene previsto Maykel para 2025?

Por lo de la parálisis me detuve un rato, pero el próximo año se vienen muchas canciones, más que nunca. Haremos colaboraciones con algunos artistas, grabaremos en Colombia. Siempre manteniendo mi estilo. No es lo mismo escuchar una bachata cualquiera que una de Maykel.

Pocos cantan música católica.

Me siento feliz, es precioso. No se puede explicar lo que se siente en el corazón, pero es mi forma de agradecerle a Dios. Cuando canto en la iglesia, se alegra mi vida. Generalmente canto en Nuestra Señora de la Alborada. Se organizó un bingo. Siempre trato de hacer obra social. Mi familia me enseñó a ser humilde, por ello me he rodeado de personas buenas. Colaboro con La Barca de Jorge Luis.

Usted no es como su colega Daniel Betancourth, que niega sus amores.

(Suelta una carcajada). ¡Nooo! Con Guadalupe nos conocimos por redes sociales, hace un par de años. Siempre tratamos de mantener el bajo perfil porque nuestra vida personal es lo único privado que nos queda. Se dicen historias que ni yo sé (risas). Estoy tranquilo con mi corazón.

Las fans no lo dejan en paz. ¿Su pareja es celosa?

Hay que darle espacio al corazón, enamorarse. Así es la vida, es normal. Mi vida privada es lo que más cuido, eso es todo. Creo que el regalo de Navidad será el tiempo; muchas veces es escaso, sobre todo en esta profesión. Es lo más valioso. Me gustaría tener una familia, pero primero quiero trabajar para estar tranquilo.

El plan para finalizar el 2024…

Es pasar con mi familia, con mi bisabuela (Flora), abuelas (Mercedes y mami Bellita), padres, hermanas. Agradezco a Dios por tenerlos vivos.

