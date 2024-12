Isaac Delgado en los zapatos de Papá Noel en dramatizado navideño de RTS

Noticias de la mañana y Combate, de RTS, tendrán su especial navideño (Una Navidad sin Papá Noel). Ya grabaron y está previsto que salga la próxima semana. La historia gira en torno al secuestro del famoso personaje antes de Nochebuena.

Betty Mata, la directora de En contacto, predica en Estados Unidos

Es una comedia de cuatro capítulos transmitidos en Noticias de la Mañana y Combate. Participan los talentos de ambos espacios interpretando roles que los sacan de su imagen establecida en la pantalla. La Nena Gutiérrez y Emiliana Valdez son detectives, Isaac Delgado es Papá Noel, mientras que Carlos Scavone es el villano de esta historia, escrita y dirigida por Jorge Luis Pérez y con la realización de Carlos Poveda.

El hijo de Fernando Villarroel no quiere ser actor

El hijo de Fernando Villarroel y Paola Olaya (Nando) ya creció. Tiene 12 años y aunque ha heredado el talento de sus padres, no le atrae ese mundo. “Es un artista innato y muy sensible al arte. La música y el humor son parte de mi hijo, pero varias veces me ha dicho: ‘Papá, yo no quiero ser actor’. Le he aconsejado que ingrese a talleres de teatro porque recibirá herramientas para hablar en público, expresión corporal. Hace muchas caras, parece Jim Carrey. Le he dicho que me deje grabarlo, pero no quiere. Veamos qué ocurre cuando tenga 15 o 16 años”, asegura el actor y director. Solo el tiempo lo dirá.

Las Damas de Oro tienen que actuar con prudencia

Hace rato se escuchaba que las Damas de Oro querían ir al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En 2025, Lila Flores, Mayensi y Katty Elisa irán y competirán con el tema Canto de mi tierra contra los representantes de Argentina (Sele Vera y Los Pampas, Devuélveme el corazón), Bolivia (Tupay, No le tengas miedo a la soledad), Chile (el dúo nacional Metalengua, La baba del sol), México (Ms. Ambar, No te voy a llorar) y Perú (Renata Flores, Kuti Tika).

Voces y talento tienen nuestras representantes, pero también hay que saber manejarse con altura. El año pasado a Mayensi se le fue la lengua contra Mayra Jaime y Telepremier. Un escándalo que no la dejó bien parada. Prudencia.

Los hijos de Mariela Viteri vuelven al país

Ricardo y Mariela Mórtola, hijos de Mariela Viteri, están a punto de llegar de Europa. Como es de imaginarse, aquello provoca mucha alegría en su progenitora. Dice que es por ellos que siempre se celebra su cumpleaños (27 de diciembre), porque les gusta bailar, compartir… Este año el festejo será más discreto.

