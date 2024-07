Ren Kai: “En el mercado asiático empiezo de cero”

Ren Kai cada vez trabaja más duro, pero se deja llevar por las circunstancias. Ese es el secreto del artista guayaquileño, radicado en Shanghái. Que aunque pisa el acelerador, sabe que no todo el camino es de línea recta.

RELACIONADAS Yilda Banchón está preseleccionada a los Latin Grammy

Este año presentó Flow, un EP que fusiona mandarín y español en todas sus canciones. Este trabajo es el primero que sale bajo la distribución y representación de su nueva disquera Sony Music desde China.

Han pasado cuatro meses desde su presentación al público y ya tiene nuevo tema. Dalaba es el nombre de la canción que dio a conocer en esta entrevista con EXPRESIONES.

El beat de la canción fue la que propuso el título que lleva, puesto que la palabra Dalaba en mandarín significa trompeta grande. “En el contexto de la canción representa nuestra mejor versión. La letra describe cómo esa persona indicada o especial puede llevar a que saquemos nuestro mejor lado, el valiente, el divertido, el loco, el poderoso. Y es que todos tenemos ese lado, y puede que en el ojo del público no esté presente, y las personas digan cosas, pero por ti me puedo transformar en el Mr. Dalaba”.

Esta visita en Guayaquil fue rápida, unas pequeñas vacaciones antes de ir a Colombia para la creación de nuevo contenido con su equipo andino.

Sesión de fotos de Ren Kai Cortesía

Pero es China la base de toda su estrategia. “Es una prioridad trabajar el mercado asiático, principalmente China. Allá hay mucho trabajo por hacer. Estamos haciendo contenido para las redes sociales de allá, en donde estamos creciendo y queremos que la gente comience a conocerme”, explica entusiasmado.

De padre chino y madre ecuatoriana, toda su vida se ha sentido parte de ambas culturas, pero ahora hay un cambio con mayor influencia del gigante oriental.

“Físicamente, tengo más rasgos asiáticos. Con la estética y estilo de vestir de allá me siento muy cómodo, pero no está de más decir que en China me ven como alguien mezclado. Allá me hablan en inglés, porque me miran como extranjero. Para el público de allá, la estética latina no es tan atractiva, ellos prefieren nuestra naturaleza y lugares turísticos”, cuenta sin olvidar añadir sobre su cambio de vestimenta. “Ha sido todo un proceso para mí el regresar a la ciudad donde pasé gran parte de mi infancia. También redescubrir el sentido de la moda que ellos tienen. No hay incomodidad dentro del proceso. China sacó mi lado más fashionista, también gracias a los estilistas con los que he trabajado, he aprendido mucho”.

Ren Kai ahora luce pendientes, y un nuevo corte. “Soy muy flexible con mi estilo de vestir. Me gusta probar, voy con el flow de las cosas, como disco”.

“He buscado mucha comodidad y cómo la estética asiática busca sacar el mejor potencial de la belleza de tu cuerpo. Dentro de las prendas ves cómo te estilizan para verte más alto, delgado. Los zapatos usan plataforma”, detalla. Añade que ha mejorado su rutina de ejercicio y se tonificó.

La importancia de la piel también es algo que aprendió. Su rutina de limpieza es muy precisa y espera compartirla con sus seguidores en redes sociales si se lo piden.

Ren Kai, entre lo ecléctico y lo neutral Leer más

Pero así como se impregna de la cultura e imagen de Oriente, en su música les lleva lo latino. “Quiero cada vez más mezclar las raíces latinas en mi música. Allá la música pop es básicamente baladas, como las que sonaban a principios de 2000”. Por lo que su espectáculo, cargado de baile y una energía más frenética a la acostumbrada causa asombro, cuenta. “Del español allá conocen poco o nada, por eso mi propuesta es única”.

Ahora prepara varios concierto organizados por la disquera con los que se irá involucrando con otros colegas del país.

Ren Kai y las redes sociales asiáticas

En China, las redes sociales que usa la población no son las mismas. Nada de del grupo Meta está habilitado en la nación de Oriente y esto duplica el trabajo. “En el mercado asiático empiezo de cero”, explica Ren Kai antes de especificar cómo se lleva con la nueva tecnología.

Si bien es cierto TikTok es su red social principal de difusión junto a Spotify, su contenido cambia y usa Weibo por Twitter (X), NetEase por Spotify y Bilibili como la opción nacional a YouTube. En Douyin, como se llama TikTok en China, Ren cuenta con 2646 seguidores, un cambio respecto a 1,4 millones que tiene en la misma red latina.

Regresé a vivir a Shanghái. Vivo en el mismo apartamento en donde crecí con mis abuelos. La ciudad está muy nueva, cambiada. Vivo muy cerca de las oficinas de Sony Music y me desplazo en bicicleta. El idioma no es un problema para mí, pero si es un pequeño desafío tener entrevistas allá, porque ahora tengo que usar algo más técnico. Ren Kai cantante ecuatoriano

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!