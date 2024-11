La Flaca Guerrero: "Vivir con problemas de atención no es fácil"

En MasterChef no solo aflora el talento culinario, sino también las personalidades y los retos propios que deben enfrentar sus participantes. Para algunos, este no es solo un programa de cocina, sino también de superación personal.

En el capítulo 8 de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, la comunicadora y deportista María Teresa Guerrero se mostró muy estresada y distraída durante una de las pruebas de cocina, lo que la llevó a hacer una revelación ante los jueces y participantes.

Mientras intentaba descifrar cómo cocinar unas arvejas, su concentración se veía alterada, ya fuera por la presión o por su entorno. Ella misma explicó que tantas voces a su alrededor le causaban dificultad para terminar su plato.

Aunque este hecho puede ser común en momentos de estrés y bajo la presión del tiempo que imponen estas pruebas, María Teresa Guerrero reveló que su situación es más profunda. "Vivir con problemas de atención no es fácil, pero es parte de mi realidad y un desafío que me reta cada día", expresó en su perfil de Twitter (X).

A este mensaje añadió: "En las cocinas, donde la concentración y la precisión son clave, tengo que esforzarme el doble para no perderme en el camino. A veces es difícil, pero también es una oportunidad para crecer bajo presión, y eso me encanta. Prometo dar lo mejor de mí. Espero no decepcionar a nadie, pero más importante aún, no decepcionarme a mí misma", señaló.

Durante el episodio también abordó este tema, que describió como "déficit de atención". "Se supone que hasta debería tomar una pastilla, pero no me gustan los químicos. Entonces soy súper rápida (al hablar)", explicó ante el chef Jorge Rausch. Sus compañeros de competencia, Martín Calle y Ave Jaramillo, no lograron superar la prueba de replicar el seco de pollo; pero La Flaca, con todo y sus limitaciones, se quitó el delantal negro y se liberó del reto de eliminación.





