MasterChef Celebrity Ecuador: Descubre los platillos que quieren preparar los famosos

Hace dos semanas se dieron a conocer los nombres de los famosos participantes en la segunda edición de MasterChef Celebrity. Desde entonces, los nuevos participantes han estado ensayando, aprendiendo recetas y asistiendo a cursos para estar a la altura de la competencia.

Faltan dos semanas para que inicien las grabaciones del show desde Bogotá, Colombia. Pero eso no ha impedido que EXPRESIONES conozca cuáles son los platillos que les quita el sueño por poner a prueba. Y ojo, que esto no es un spoiler, pero estos cocineros aficionados nada está dicho. Las pruebas serán una sorpresa para todos una vez que estén en el plató televisivo.

Son 24 los talentos que serán parte de esta temporada. Todos compartiran una casa en la capital colombiana, en donde luego de grabar podrán estudiar y repasar recetas y técnicas culinarias. Las grabaciones se extenderán hasta finales de año. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada por el canal Teleamazonas, sin embargo se mantendrán en el show la presentadora Erika Vélez y el jurado colombiano, Jorge Rausch. Se espera que la transmisión de Masterchef Celebrity sea desde noviembre hasta marzo.

Esto es lo que desean cocinar los famosos en Masterchef Celebrity

EXPRESIONES consultó a varios de los próximos participantes cuál sería ese platillo que les encantaría cocinar en las famosas cocinas. Seis de ellos se animaron a responder. Todos están entusiasmados por medirse a cucharones y cuchillos en los fogones más famosos del mundo. Esto fue lo que confesaron.

Mar Rendón

Le encantaría preparar algo que fusione la gastronomía ecuatoriana con la mexicana. "Son los dos países que son como mi hogar". Supimos de buena fuente que a Mar le gusta cocinar en casa, y que le salen bien las pastas. "Cuando no tengo que hacerlas desde cero", bromeó.

Ñusta Picuasi

La cantante gusta desde niña cocinar postres. Eso es lo que le entusiasma de entrar a la competencia. "Si me concentro puedo hacer algo muy rico como las humitas. Con choclo muy fresco".

Elba González

La actriz e influencer manabita fue invitada hace pocos días a un taller con el restaurante Iche, el cual rescata la gastronomía de dicha provincia y crea menús especiales con productos autóctonos y del bosque de San Vicente. "Tengo que preparar algo que lleve maní y plátano, como el corviche o el viche. Tengo la receta especial de mi mamá".

John Taleb

El vocalista de Tres Dedos, que ahora radica en Miami, tiene fijada su meta en preparar algo internacional. "Me encantaría preparar un risotto a ver cómo me va. Y creo que la pasta y los arroces es lo que más fácil se me hace".

María Teresa Guerrero

La deportista guayaquileña sabe comer bien y le encanta lo típico. "Me gusta cocinar mis camarones en salsa de maní". Ese es el platillo estrella en su casa. ¿Lo pondrá a prueba del jurado?

Claudia Camposano

Claudia es práctica en la cocina. Ella prefiere cocinar ´rápido y comer a tiempo, por eso tiene un truco. "El más fácil que me sale preparar es el arroz con atún", bromea. Sin embargo su especialidad es el Caldo de bola y los mariscos.

¿Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2024?

María Teresa Guerrero ("La Flaca") Álex Vizuete Mar Rendón Johann Vera Carla Sala Ave Jaramillo Claudia Camposano Ñusta Picuasi Alejandra Boada (Ale Boada) Delary Stoffers Nicole Pernigotti (Naíza) Christian Norris Elba González ("Elbita, la Manabita") Karol Noboa Martín Calle Cristina Morrison Jhon Taleb ("Tres Dedos") Shany Nadán Jerónimo Meneses Karla Kanora Natalia Regge Ren Kai Yin Moretta (Ren Kai) Jefferson Pérez Damián Bernal

