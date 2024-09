Cecilia Cascante da consejos a su esposo para 'MasterChef Celebrity'

Me pica la lengua. El actor participará en el reality de cocina

La experiencia no es un accidente. Cecilia Cascante participó en la primera edición de 'Master Chef Celebrity' y su esposo, Martín Calle será parte de la segunda. Ella que ya conoce al equipo del reality de cocina le ha dado algunos consejos al actor. “Le recomendé que se divierta, que la goce, le conté qué les gusta y qué no a los chefs. Lo mando bien aleccionado”, dice.

Martín viajará en octubre a Bogotá, Colombia, donde se graba esta nueva temporada. “Se defiende en la cocina, no es un experto, sabe lo básico”, añade Cecilia, quien espera que él se mantenga por un buen rato en el programa de Teleamazonas. La actriz trabaja intensamente en las grabaciones de la telenovela Los García, donde interpretará a Adelita, la cuñada del personaje que encarna Diego Spotorno. El estreno está previsto para octubre.

Lissette ganó reto 'Baja talla vip'

La final del reto 'Baja talla vip' del programa 'En contacto' se dio entre las presentadoras Conny Garcés y Lissette Cedeño, quien bajó más de peso. Ambas son parte de 'Los Hackers de la farándula'. Tras su salida de TC, llegó a este reality (involucrada en muchos dimes y diretes con sus excompañeros de su anterior espacio 'De boca en boca').

Ella comentó que pudo haberse sometido a una liposucción u otro tipo de operación para perder las libras de más, pero que como presentadora de farándula vio muchos casos de gente que puso en riesgo su vida. Hizo el esfuerzo y ganó. Llegó con 187 libras y se marchó con 164. Conny confiaba que iba a ganar, puso mala cara.

Se quedan con Nacho

Por la proliferación de comentaristas de farándula, se cree que cualquiera puede agarrar un micrófono y dar su opinión de un tema determinado, pero no es así. En el programa 'Viralizados' buscaban a uno, pero decidieron quedarse con Nacho Cheddar, además según Jorge Luis Jara, quieren cobrar un buen billete y muchos no tienen la experiencia que se requiere. No son Pati Chapoy, de 'Ventaneando', ni Raúl de Molina de 'El gordo y la flaca'.

