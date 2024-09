¿Los pódcast solo son para generar problemas o chismes?

Sofía Caiche y Emma Guerrero han estado en la boca de la prensa rosa. La primera porque en el pódcast 'Un show de Cachete' con Álex Plúas le planteó a la cantante Dayanara Peralta preguntas de contenido sexual (si le había hecho el ‘beso negro’ a su esposo y mánager Jonathan Estrada). A criterio de su colega Claudia Camposano y de la presentadora Soraya Guerrero, hizo comentarios y demostraciones vulgares, no propias de una mujer y de una actriz con trayectoria.

(Te invitamos a leer: Paulina Rubio y Marta Sánchez cantarán juntas en Guayaquil)

Vito Muñoz sale de TC y se compara con Jorge Ramos Leer más

Mientras que la actriz Emma Guerrero en el pódcast 'Dos tontos con micrófono', que presenta con Carlos Scavone, mencionó a la expareja del presentador de Combate, Érika Vélez, e insinuó que ella es novia del actor Víctor Aráuz. No es la primera vez que la nombran. La también actriz se comunicó con ellos para poner un alto a esta situación, lo que generó que Emma dijera que publicaría las capturas de los chats que le escribió Érika, quien luego afirmó que no tiene autorización para ello.

“No hablé de más. Solo dije que es novia de Víctor. Se mete en la vida de todos, opina ‘a full’, pero sin cámara. En el chat se metió con lo único que se podía meter, con mi escándalo (el que protagonizó con José Ramón Barreto)”, comentó Emma.

Dos historias que han generado supuestamente contenido, o mejor dicho críticas, resentimientos, peleas, acusaciones y más de uno ha quedado mal parado.

Son una forma de entretenimiento

La palabra ‘pódcast’ se introdujo en 2004 y ahora está en auge. Los pódcast son similares a los programas de radio. No todos tienen el mismo objetivo, pero como regla general son una forma de entretenimiento. La gente puede escucharlos para aprender más sobre un tema, mantenerse al día con los eventos actuales o porque quieren reírse.

Pueden ser grabados en diferentes formatos, como por ejemplo entrevistas o conversatorios. Algunos de los famosos locales son protagonistas de ellos y opinan al respecto.

Dieter Hoffmann: "¿A Miguel Melfi le consta que yo soy gay?" Leer más

"Todo ruido es válido"

Según la actriz Sofía Caiche, es la segunda temporada de 'Un show de Cachete'. “En la primera estuvo Álex Plúas y compartió con algunos personajes. En esta estoy incluida yo. Mi personalidad es abierta para cualquier conversación. Hay muchos pódcast, depende del público lo que prefiera. Somos una opción para aquellos que quieran conocer gente del medio, cómo son en su vida personal e incluso profesional.

Invitamos a parejas y con ellos se pone un poco de picante al preguntar sobre sus intimidades. Siempre con la autorización de los invitados, jamás con la intención de hacerlos quedar o sentir mal. Previamente se conversa si existe algún tema que no les interese tocar por alguna u otra razón. Eso se respeta. Ya tenemos algunos programas grabados, se los sube semanalmente. Generamos entretenimiento, todo ruido es válido”.

"Nosotros no hacemos preguntas maliciosas"

La presentadora Michela Pincay ya tiene experiencia en pódcast con 'MiChow', 'Nadie calla' y 'Hola hermana' de PinbuTV. El próximo mes estrenará la segunda temporada en otra productora. “Nuestros contenidos son sanos y divertidos. Queremos que el invitado no se sienta mal, no es la intención faltarle el respeto, incluso hasta el final se le pregunta qué quiere que salga y qué no. Son personas que confían en nosotros. Eso lo valoro.

Hemos tocado temas profundos y si han salido es por decisión de los invitados. No hacemos preguntas maliciosas para generar. Tampoco es necesario. Simplemente han decidido abrirse y el resultado es un contenido chévere. Respeto el contenido que cada persona le quiera dar. Me parece importante que existan estos espacios, ya que el tiempo en TV es reducido. Permiten conocer más al ser humano”.

"Están mal manejados"

El productor y director de contenido Marlon Acosta, quien estuvo al frente de espacios faranduleros como 'De boca en boca' y 'Jarabe de pico', considera que gran parte de los pódcast están mal llevados en la actualidad.

“No tienen un hilo conductor. Las personas que los manejan comienzan a hablar de cualquier tema sin respetar un orden. Se nota que no hay investigación previa. Algunos se dedican solo a escarbar o profundizar en temas faranduleros, porque saben que eso les va a generar más vistas”.

"Lamento que opten por la polémica"

Para la presentadora Rocío Cedeño, quien presenta 'El pódcast de Rocío TV', “somos libres de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, pero lamento cuando personas con talento para comunicar optan por la polémica. Al final, es la comunidad quien decide qué quiere ver. Entiendo que son estrategias, es lo que se hace viral, de lo que todos hablan.

Por mi parte, si lo que hago le llega y le sirve a una persona, misión cumplida. Hablo con profesionales de diferentes temas del diario vivir. Me encanta sentarme con jóvenes que inspiren a otros con sus vidas y ejemplo. La idea es que luego de ver cada capítulo, le quede a la comunidad un insumo de valor, una frase alentadora y un consejo para aplicar. Sigo aprendiendo y hemos creado un rincón digital en nuestro canal de YouTube para aprender juntos”.

”Los entrevistados son responsables de sus respuestas”



'No me meta labia' se llama el pódcast de Evelyn Vanessa Calderón, en el que comparte con Alejandro Chávez, Rocko, Luis Fernando Mera y Pola Torres.

“Las críticas o cuestionamientos siempre se darán, pero tenemos la libertad de elegir qué ver o escuchar. Ahora hay más variedad. Nosotros hablamos de casi todo y de manera jocosa, cada quien a su estilo, sin dañar a nadie. Y los entrevistados son responsables de sus respuestas. Hemos tenido invitados del medio futbolístico, artistas, influencers”, manifestó la Coqueta.

Catrina Tala y Ave Jaramillo. Cortesía

"La banalización divierte, pero no suma"

La productora Catrina Tala, quien está al frente de 'Sin maquillaje' con Ave Jaramillo, comenta: “Tener o no un pódcast es una decisión personal o profesional que acompaña esta necesidad de crear contenidos a diario y distintos para mantenerse vigente. Lo cuestionable podría estar en qué tipo de contenidos hago para atraer más audiencia. Y eso también es una decisión personal, tan personal como el que decide verlos. Yo podría ser ‘aburrida’, decidí hacer un pódcast porque vi que había un segmento de audiencia al que, desde mi punto de vista, le faltaban alternativas para hablar de temas importantes, sean sociales o políticos.

La banalización divierte, pero no suma. Desde mi trinchera trato de generar discusión, de incomodar y de hablar de lo que no se habla, lo que nos molesta, que podría ser ‘aburrido’ pero necesario. Lo que también se utiliza, y es aún peor que lo anterior, es hablar de personas que dan de qué hablar para ganar likes, porque tengo la incapacidad de lograr contenidos que sean atractivos. Entonces voy por lo más fácil. Es como el rating. Hacer rating es fácil; hacer rating y generar contenido no”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!