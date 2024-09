Paulina Rubio y Marta Sánchez cantarán juntas en Guayaquil

El próximo viernes 18 de octubre, el Guayaquil Country Club, en Samborondón, será escenario de un espectáculo que reunirá a dos íconos de la música en español: Marta Sánchez y Paulina Rubio. Las artistas presentarán sus más grandes éxitos en un concierto que promete ser inolvidable para sus seguidores en Ecuador.

El repertorio de las divas

Marta Sánchez, quien llega como parte de su gira Voy a mil, interpretará canciones como Sola, Desesperada y Arena y Sol, además de incluir versiones actualizadas de sus temas desde el 2020.

La cantante española, reconocida por su participación como jurado en programas como La Voz Ecuador y La Academia, también promete un show renovado con nuevos visuales y coreografías.

Por su parte, Paulina Rubio, quien regresó a Ecuador después de su visita en 2022, deleitará al público con su gira Camino Golden Hits, en la que presentará clásicos como Yo no soy esa mujer, El último adiós y Mío, además de sus más recientes lanzamientos, Me gusta, me gusta y No es mi culpa. La artista mexicana de 53 años sigue demostrando su vigencia en la música pop.

Las entradas están disponibles en TicketShow con precios que van desde $61,50 hasta $181,50, según la localidad. Los asistentes podrán disfrutar de un evento que reúne a dos grandes exponentes de la música latina, en una noche llena de nostalgia y nuevos sonidos.